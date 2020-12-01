В среднем все, кто работает в офисе, проводят на рабочем месте от 40 часов в неделю. Это большой промежуток времени, который нужно провести полезно, интересно и с легкостью.

Как правило, многие "отсиживают" рабочее время и возвращаются домой в плохом настроении, уставшие и раздраженные.

Для того, чтобы этого избежать, Идеи 24 составили список 10 универсальных советов. Эти правила помогут вам полюбить свою работу, наслаждаться рабочим процессом и избежать нервного срыва.

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1. Физическая активность

Начинайте свой рабочий день с физической активности. Сделайте зарядку, прогуляйтесь на работу, займитесь спортом в зале и тому подобное. Если перед началом работы вы займетесь чем-то полезным, мозг "скорее проснется" и благодаря физическим нагрузкам у вас выделится гормон счастья.

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2. Комфортная одежда

Перед тем, как отправиться на работу, выберите красивую одежду. Надевайте то, что вам нравится и что вам удобно. Особенно, если в компании нет определенного дресс-кода.

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3. Мотивация

Когда направляетесь на работу, настройте себя на позитив, "проговорите" в голове все возможности, которые имеете благодаря своей работе. Помечтайте о карьерном росте и достижениях, которые вас могут ждать позже.

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4. Список

Для того, чтобы все успеть и рационально распорядиться своим временем, обязательно заранее пишите список дел. Не забудьте внести в список кофепития и обед.

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5. Перерывы для отдыха

Имея список дел, вы будете понимать, когда лучше устроить себе отдых и перерыв на обед. Советуем делать несколько краткосрочных пауз в течение дня. Это поможет развеяться и улучшить самочувствие.

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6. Научитесь расслабляться

Это не значит, что вы полностью должны "забить" на работу. Просто даже при выполнении определенных задач, научитесь наслаждаться мелкими радостями. Например, по возможности слушайте приятную музыку, радуйте себя вкусностями, поиграйте антистрессовыми игрушками.

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7. Рабочая атмосфера

На работе, как и дома, у вас должны быть удобная мебель, комфортное рабочее место, красивые элементы декора и практические гаджеты. Именно поэтому вы самостоятельно можете даже такими мелочами улучшить настроение и сделать так, чтобы вам хотелось идти на работу.

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8. Подведение итогов рабочего дня

После окончания рабочего дня подведите итоги, чтобы понять, что успели сделать, что пришлось отложить и какой результат получили в конце.

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9. Дружба с коллегами

Необязательно становиться с коллегами лучшими друзьями. Достаточно просто поддерживать хорошие отношения. Простое общение может улучшить настроение, отвлечь от проблем и даже повлиять на эмоциональное состояние.

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10. Цените себя

И напоследок запомните, что вы важнее, чем ваша работа. Цените себя, заботьтесь о себе, не переутомляйтесь и много отдыхайте в выходные.

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