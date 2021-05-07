14 крутих дачних пристосувань, які полегшать вам життя за містом

16:40

Кожен дачник мріє зробити свою "фазенду" найгарнішою, особливо будинок та прибудинкову територію. Варто лишень трішки пофантазувати, трішки помайструвати – і от уже дім та двір, ще недавно сіренькі та непоказні, викликають гордість – у господарів (тобто у вас), захоплення – у гостей і заздрість – у сусідів.