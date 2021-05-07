Предлагаем вам сделать своими руками 14 крутых приспособлений. Вы будете поражены их простотой и в то же время практичностью.
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1. Превратите старый платяной шкаф в стенд для хранения садовых инструментов
Фото pinterest
2. Расписными камешками можно обозначить, что и где вы посеяли весной
Фото pinterest
3. Пластиковые бутылки сохранят вашу рассаду от заморозков
Фото pinterest
4. Оригинальная вешалка с прищепками для садовых "безделушек"
Фото pinterest
5. Высаживайте луковицы цветов в лотки из-под яиц
Фото pinterest
6. Банальная полка, благодаря которой садовый инвентарь будет храниться в полном порядке
Фото pinterest
7. Простой способ уберечь цветы от похолодания
Фото pinterest
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8. Неожиданное использование старых грабель
Фото best-stroy
9. Полки из канистр или бутылей
Фото pinterest
10. Магнитная доска для ножей, отверток, ключей и прочей металлической мелочи
Фото pinterest
11. Стильный помост для ополаскивания ног
Фото pinterest
12. Подставки для инструментов из старых консервных банок
Фото pinterest
13. Равномерный полив газона
Фото pinterest
14. Лейка из бутылки
Фото pinterest