Пропонуємо вам зробити своїми руками 14 крутих пристосувань. Ви будете вражені їхньою простотою та водночас практичністю.
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1. Перетворіть стару шафу для одягу на стенд для зберігання садових інструментів
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2. Розфарбованими камінцями позначте, що й де ви посіяли навесні
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3. Пластикові пляшки збережуть вашу розсаду від заморозків
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4. Оригінальний вішак із прищіпками для садових дрібничок
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5. Висадіть цибулини квітів у лотки від яєць
Фото pinterest
6. Банальна полиця, завдяки якій садовий інвентар зберігатиметься в повному порядку
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7. Простий спосіб уберегти квіти від похолодання
Фото pinterest
Цікаво: Стильно та бюджетно: 16 ідей для нових меблів зі старих ящиків
8. Несподіване використання старих граблів
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9. Полиці з каністр чи бутлів
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10. Магнітна дошка для упорядкування ножів, викруток, ключів та іншого металевого дріб'язку
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11. Стильний поміст для ополіскування ніг
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12. Підставки для інструментів зі старих бляшанок
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13. Рівномірне поливання газону
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14. Лійка з пляшки
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