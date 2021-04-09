Навіщо викидати те, що можна використати повторно? Особливо якщо ця річ – шкідлива для довкілля. Тож після чергового візиту на СТО не поспішайте відразу везти на смітник чи, не дай боже, залишати на узбіччі дороги старі автомобільні шини та диски. Вони ще можуть вам прислужитися – на подвір’ї й навіть у домашньому інтер’єрі.

З елементів коліс, що вже від’їздили своє, можна зробити нові меблі та предмети декору. Які – дивіться в нашій фотодобірці. Цікаво: Мініатюри в банках: декор інтер'єру, якому позаздрить професійний дизайнер 1. Пуфи з шин, дерев'яних колодок, наповнювача і тканини Фото pinterest 2. Вишуканий журнальний столик Фото pinterest 3. Прості, але зручні меблі для зони барбекю Фото pinterest 4. Ліжко для домашнього улюбленця Фото pinterest 5. Кошик для дитячих іграшок Фото handmadeidea 6. Приліжкова тумбочка Фото nevacrossfit 7. Стіл у вітальню Фото pinterest Читайте також: Що зробити з господарського шнурка: стильний декор для дому, який вразить усіх 8. Скриньки-пуфи Фото pinterest 9. Зручні крісла Фото pinterest 10. Садові крісла з плетінням Фото pinterest 11. Журнальний столик Фото pinterest 12. Диван із шин Фото pinterest 13. М'яка підставка для ніг Фото pinterest 14. Стильні меблі для зони барбекю Фото pinterest 15. Декоративні елементи Фото pinterest