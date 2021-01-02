На початку року ми віримо в те, що наше життя зміниться, хочемо докласти максимум зусиль для того, щоб схуднути, почати правильно харчуватися чи зайнятися спортом. Усі ці зусилля можуть бути марними, якщо в якийсь момент ми розчаруємося чи опустимо руки.

Ідеї 24 допоможуть вам зрозуміти, як зробити так, щоб у новому році у вас все змінилося на краще і ви відчували себе здоровими та щасливими.

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Плани на майбутнє

Обов'язково на початку року складіть план на майбутнє. Маючи перед очима написані мрії, їх легше втілити в життя.

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Сон

Для того, щоб бути здоровим фізично та психічно, обов'язково потрібно спати стільки, скільки потребує організм. Не витрачайте час на соцмережі чи інші додатки на телефоні, адже від цього у вас сили не з'являться.

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Мрії

Обов'язково майте мрії. Тільки завдяки цьому наше життя не втрачає сенс. Тому на початку року правильно сформулюйте свої мрії та наполегливо працюйте над їхніми реалізаціями.

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Спорт

Кожна людина повинна робити хоча б найпростіші фізичні вправи. Це дозволить тримати тіло в тонусі й мати гарне здоров'я.

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Правильне харчування

Як правило, погане самопочуття – це результат нашої любові або нелюбові до себе. Тому важливо вживати корисну їжу, відмовитися від фаст-фуду та снеків, газованих солодких напоїв.

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Шкідливі звички

Шкідливі звички можуть призвести до плачевних наслідків. Тому Новий рік – це привід кинути палити або вживати алкоголь. Краще робити це поступово. Так ви трішки спростите саму процедуру відмови від шкідливих звичок.

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Книги

Для саморозвитку потрібно багато читати. В ідеалі це має бути 40-50 книг на рік. Проте можете розпочинати з меншої кількості. Ви й самі здивуєтеся, як цікаві книги можуть змусити вас полюбити читати.

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Контроль витрат

Фінанси потрібно завжди рахувати. Встановіть собі програми, записуйте в блокноті, ведіть підрахунок іншим зручним способом. Обов'язково фіксуйте прибуток та витрати.

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Іноземна мова

Вивчайте іноземні мови. Це допоможе вам розвиватися, покращувати пам'ять і гарно проводити час. Нова іноземна мова дасть вам більше можливостей та шансів.

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