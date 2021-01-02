Как улучшить жизнь в новом году: 9 простых советов
В начале года мы верим в то, что наша жизнь изменится, хотим приложить максимум усилий для того, чтобы похудеть, начать правильно питаться или заняться спортом. Все эти усилия могут быть напрасными, если в какой-то момент мы разочаруемся или опустим руки.
Идеи 24 помогут вам понять, как сделать так, чтобы в новом году у вас все изменилось к лучшему и вы чувствовали себя здоровыми и счастливыми.
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Планы на будущее
Обязательно в начале года составьте план на будущее. Имея перед глазами написанные мечты, их легче воплотить в жизнь.
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Сон
Для того чтобы быть здоровым физически и психически, обязательно нужно спать столько, сколько требует организм. Не тратьте время на соцсети или другие приложения на телефоне, ведь от этого у вас силы не появятся.
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Мечты
Обязательно имейте мечты. Только благодаря этому наша жизнь не теряет смысл. Обязательно в начале года правильно сформулируйте свои мечты и упорно работайте над их реализациями.
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Спорт
Каждый человек должен делать хотя бы простейшие физические упражнения. Это позволит держать тело в тонусе и иметь хорошее здоровье.
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Правильное питание
Как правило, плохое самочувствие – это результат нашей любви или нелюбви к себе. Поэтому важно употреблять полезную пищу, отказаться от фаст-фуда и снеков, газированных сладких напитков.
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Вредные привычки
Вредные привычки могут привести к плачевным последствиям. Поэтому Новый год – это повод бросить курить или употреблять алкоголь. Лучше делать это постепенно. Так вы немного упростите саму процедуру отказа от вредных привычек.
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Книги
Для саморазвития нужно много читать. В идеале это должно быть 40-50 книг в год. Однако можно начинать с меньшего количества. Вы и сами удивитесь, как интересные книги могут заставить вас полюбить чтение.
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Контроль расходов
Финансы нужно всегда считать. Установите себе программы, записывайте в блокноте, ведите подсчет другим удобным способом. Обязательно фиксируйте прибыль и расходы.
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Иностранный язык
Изучайте иностранные языки. Это поможет вам развиваться, улучшать память и хорошо проводить время. Новый иностранный язык даст вам больше возможностей и шансов.
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