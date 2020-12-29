До Нового року залишилося декілька днів, а це означає, що настав час підбивати підсумки року. У цей момент багато з нас не може "фільтрувати" свої думки, що призводить до зниження самооцінки, погіршення самопочуття, втрати святкового настрою.

Ідеї 24 склали список думок, яких точно варто позбутися у 2020 році. Це нелегко, але ви докладіть максимум зусиль, щоб розпочинати новий рік з новими силами, в гарному настрої та без будь-яких поганих думок. Читайте також: Чому варто дозволяти собі лінуватися у вихідні: 5 переконливих причин 1. Відпустіть думки, в яких звинувачуєте інших Фото lifestyle 2. Не думайте, що з вами щось не так 3. Відпустіть думки про те, що ваші мрії нездійсненні 4. Не думайте, що у вас нічого не вийде Фото turclub-pik 5. Викиньте з голови думки, що вам пізно щось робити 6. Відпустіть думки, що "вам не дано..." (поїхати в гори/зустріти кохання/купити новий телефон/полетіти за кордон тощо) Фото vestnik 7. Не думайте про те, що ви невдаха 8. Відпустіть думку про те, що інші успішніші, щасливіші чи багатші Фото psyera 9. Відпустіть думки, які не дають вам відчувати впевненість в собі 10. Викиньте з голови думки, які вас тривожать безпідставно Фото psicologopisa2 11. Не думайте про те, що вам хтось щось винен Цікаво: Будьте уважні: ці 5 ознак вказують на емоційне виснаження 12. Викиньте з голови думку про те, що потрібно робити все ідеально або ніяк Фото joblist 13. Не думайте про те, що за все хороше потрібно платити 14. Не думайте, що у всіх ваших бідах винні батьки 15. Не думайте, що з нового року життя кардинально зміниться Фото spbdnevnik