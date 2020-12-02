Для того, щоб організм отримував необхідну кількість калорій та вітамінів, раціон кожної людини має бути збалансованим та різноманітним. Проте, навіть вживаючи корисні продукти, ми навіть не задумуємося про те, чи не нашкодять вони нам.

Ідеї 24 зробили для вас добірку продуктів, які потрібно вживати у певний час. Якщо ви не дотримуватиметесь певних правил, то, ймовірно, дуже нашкодите своєму здоров'ю.

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Банани

Мабуть, кожен вважає банан корисним фруктом, який можна вживати на сніданок. Однак, банани містять велику кількість цукру, що негативно позначається на організмі. Через кілька годин після сніданку ви відчуєте не просто голод, а й втому. Окрім цього, вживання бананів на голодний шлунок може спричинити діарею. Краще вживайте цей продукт в інший час доби. Якщо вам кортить скуштувати його зранку – поєднайте з продуктами, які містять корисні жири.

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Кава

Наш організм зранку та ще мінімум двічі впродовж дня виробляє гормон стресу – кортизол. Цей гормон допомагає організму "прокинутися". Натомість кофеїн зупиняє дію кортизолу. Так, випиваючи чашку кави зранку на голодний шлунок ви докладаєте максимум зусиль до того, щоб залишатися сонним та повільним до обіду.

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Рис

Варений рис – досить калорійний продукт, який довго засвоюється. Тому бажано його не їсти ввечері. Оптимальний час для вживання рису – обід. У цей час людський метаболізм працює найкраще, що сприяє швидкому засвоєнню калорій.

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Молоко

Ми з дитинства звикли починати ранок зі смачного та ароматного теплого молока. Але така звичка погано впливає на організм дорослої людини. Склянка молока зранку може викликати печію та біль у шлунку.

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М'ясо

М'ясо є чудовим джерелом білка та вітамінів групи B. Не куштуйте м'ясні страви на сніданок і за 3 години до сну. У такому випадку ви отримаєте від цього тваринного продукту максимум користі.

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Горіхи

Горіхи – чудове джерело корисних жирів та калорій. Але їх не варто вживати перед сном, оскільки процес перетравлення горіхів досить складний. Це, в свою чергу, може завадити швидкому засинанню. Використовуйте горіхи для приготування сніданку або перекушуйте ними впродовж дня. Це допоможе зміцнити здоров'я, нормалізувати рівень холестерину та покращити стан шкіри і волосся.

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Сир

Обираючи в магазині сир, купуйте продукт із низьким вмістом жиру. Не варто твердий сир їсти перед сном. Він важко перетравлюється, тому може викликати дискомфорт і порушити ваш сон. В ідеалі найкраще сир їсти на сніданок. Так він повпливає на здоров'я кісток, а також на міцність нігтів і стан волосся.

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Цитрусовий фреш

Вважається, що пити на сніданок апельсиновий фреш – корисно. Це хибна думка, адже цитрусові, а також фреш з них збільшують вироблення кислоти. Це спричиняє печію, різкі болі, важкість у шлунку, а також повільне засвоєння поживних речовин. Склянку свіжовичавленого фрешу краще випийте через деякий час після сніданку.

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