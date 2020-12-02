Для того, чтобы организм получал необходимое количество калорий и витаминов, рацион каждого человека должен быть сбалансированным и разнообразным. Однако, даже употребляя полезные продукты, мы даже не задумываемся о том, не навредят ли они нам.

Идеи 24 сделали для вас подборку продуктов, которые нужно употреблять в определенное время. Если вы не будете придерживаться определенных правил, то, вероятно, очень навредите своему здоровью.

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Бананы

Наверное, каждый считает банан полезным фруктом, который можно употреблять на завтрак. Однако, бананы содержат большое количество сахара, что негативно сказывается на организме. Через несколько часов после завтрака вы почувствуете не просто голод, но и усталость. Кроме этого, употребление бананов на голодный желудок может вызвать диарею. Лучше употребляйте этот продукт в другое время суток. Если вам хочется попробовать его утром, соедините с продуктами, которые содержат полезные жиры.

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Кофе

Наш организм утром и еще минимум дважды за день производит гормон стресса – кортизол. Этот гормон помогает организму "проснуться". Кофеин останавливает действие кортизола. Так, выпивая чашку кофе утром на голодный желудок вы прилагаете максимум усилий к тому, чтобы оставаться сонным и медлительным до обеда.

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Рис

Вареный рис – достаточно калорийный продукт, который долго усваивается. Поэтому желательно его не употреблять вечером. Лучшее время для еды риса – обед. В это время человеческий метаболизм работает лучше, что способствует быстрому усвоению калорий.

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Молоко

Мы с детства привыкли начинать утро со вкусного и ароматного теплого молока. Но такая привычка плохо влияет на организм взрослого человека. Стакан молока утром может вызвать изжогу и боль в желудке.

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Мясо

Мясо является прекрасным источником белка и витаминов группы В. Не пробуйте мясные блюда на завтрак и за 3 часа до сна. В таком случае вы получите от этого животного продукта максимум пользы.

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Орехи

Орехи – отличный источник полезных жиров и калорий. Но не стоит употреблять их перед сном, поскольку процесс переваривания орехов достаточно сложный. Это, в свою очередь, может помешать быстрому засыпанию. Используйте орехи для приготовления завтрака или перекусывайте ими в течение дня. Это поможет укрепить здоровье, нормализовать уровень холестерина и улучшить состояние кожи и волос.

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Сыр

Выбирая в магазине сыр, покупайте продукт с низким содержанием жира. Не стоит сыр есть перед сном. Он тяжело переваривается, поэтому может вызвать дискомфорт и нарушить ваш сон. В идеале лучше сыр есть на завтрак. Так он повлияет на здоровье костей, а также на прочность ногтей и состояние волос.

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Цитрусовый фреш

Считается, что пить на завтрак апельсиновый фреш – полезно. Это заблуждение, ведь цитрусовый сок или фреш увеличивает выработку кислоты. Это приводит к изжоге, різким болям, тяж ести в желудке, а также медленному усвоение питательных веществ. Стакан свежевыжатого фреша лучше выпейте через некоторое время после завтрака.

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