Як перетворити їжу на мистецтво: фотоприклади геніальної подачі страв
Ваші сніданки можуть бути ще яскравіші, ще привабливіші та смачніші. Для цього варто лише красиво задекорувати звичайну щоденну їжу.
Ідеї 24 зробили для вас добірку геніальних творів мистецтва з їжі. Ви будете вражені такою фантазією.
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1. Густав Клімт "Поцілунок"
Фото vinegred
2. Вінсент ван Гог "Зоряна ніч"
Фото petmaya
3. Джон Вільям Вотерхаус "Русалка"
Фото vinegred
4. Ян Вермер "Дівчина з перловою сережкою"
Фото petmaya
5. Сальвадор Далі "Стійкість пам’яті"
Фото petmaya
6. Альбрехт Дюрер "Портрет Барбари Дюрер"
Фото twitter
7. Василь Кандинський "Квадрати з концентричними колами"
Фото acemaax
8. Пауль Клеє "Знаки на жовтому"
Фото twitter
9. Фріда Кало "Автопортрет із намистом із колючки та колібрі"
Фото apostrophe
10. Леонардо да Вінчі "Мона Ліза"
Фото topalbaniaradio
11. Сандро Боттічеллі "Народження Венери"
Фото facebook
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12. Альбрехт Дюрер "Заєць"
Фото acemaax
13. Марк Ротко "Світла хмара, темна хмара"
Фото mixnews
14. Бенксі "Дівчина з повітряною кулею"
Фото ustymenkooleh
15. Едвард Хоппер "Опівнічники"
Фото petmaya
16. Піет Мондріан "Композиція з червоним, жовтим та блакитним"
Фото uazmi
17. Фернандо Ботеро "Жінка застібає бюстгалтер"
Фото mixnews
18. Леонардо да Вінчі "Вітрувіанська людина"
Фото petmaya
19. Вінсент ван Гог "Автопортрет із відрізаним вухом і люлькою"
Фото div
20. Леонардо да Вінчі "Таємна вечеря"
Фото petmaya
21. Кацусіка Хокусай "Велика хвиля в Канаґава"
Фото acemaax
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