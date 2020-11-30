Ваші сніданки можуть бути ще яскравіші, ще привабливіші та смачніші. Для цього варто лише красиво задекорувати звичайну щоденну їжу.

Ідеї 24 зробили для вас добірку геніальних творів мистецтва з їжі. Ви будете вражені такою фантазією. Читайте також: 20 ідеальних фото для тих, кому набридла недосконалість світу 1. Густав Клімт "Поцілунок" Фото vinegred 2. Вінсент ван Гог "Зоряна ніч" Фото petmaya 3. Джон Вільям Вотерхаус "Русалка" Фото vinegred 4. Ян Вермер "Дівчина з перловою сережкою" Фото petmaya 5. Сальвадор Далі "Стійкість пам’яті" Фото petmaya 6. Альбрехт Дюрер "Портрет Барбари Дюрер" Фото twitter 7. Василь Кандинський "Квадрати з концентричними колами" Фото acemaax 8. Пауль Клеє "Знаки на жовтому" Фото twitter 9. Фріда Кало "Автопортрет із намистом із колючки та колібрі" Фото apostrophe 10. Леонардо да Вінчі "Мона Ліза" Фото topalbaniaradio 11. Сандро Боттічеллі "Народження Венери" Фото facebook Цікаво: Посуд, який ви точно захочете мати: 15 креативних фотоідей 12. Альбрехт Дюрер "Заєць" Фото acemaax 13. Марк Ротко "Світла хмара, темна хмара" Фото mixnews 14. Бенксі "Дівчина з повітряною кулею" Фото ustymenkooleh 15. Едвард Хоппер "Опівнічники" Фото petmaya 16. Піет Мондріан "Композиція з червоним, жовтим та блакитним" Фото uazmi 17. Фернандо Ботеро "Жінка застібає бюстгалтер" Фото mixnews 18. Леонардо да Вінчі "Вітрувіанська людина" Фото petmaya 19. Вінсент ван Гог "Автопортрет із відрізаним вухом і люлькою" Фото div 20. Леонардо да Вінчі "Таємна вечеря" Фото petmaya 21. Кацусіка Хокусай "Велика хвиля в Канаґава" Фото acemaax