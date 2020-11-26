Під час їди, кожен з нас звертає увагу не лише на саму страву, а й на посуд, в якій вона подана. Іноді привабливість чашок чи тарілок покращують настрій і роблять страву чи напій ще апетитнішими. А буває й таке, що посуд навпаки має непривабливий та неестетичний вигляд.

Ідеї 24 зробили для вас добірку оригінального, кумедного та незвичного кухонного посуду, "харизматичність" якого "зашкалює". Читайте також: Як швидко навести порядок у домі: 20 корисних лайфхаків 1. Баночка для збереження кави із декоративним кабелем Фото pausecafein 2. Найкраща чашка для ранкової кави Фото amazon 3. Тарілка для страв зі Східної Азії, яка має тримач для паличок Фото harmonikum 4. Ця чашка точно призначена для какао з маршмелоу Фото pausecafein 5. "Здається, ви додали забагато солі" Фото ambiente 6. Як вам така чашка для зігріваючого чаю? Фото figyelj Цікаво: Як скоротити поїздки в магазин: прості правила, які допоможуть економити час та гроші 7. Уявіть, як ви будете пити улюблений напій, а з нього виглядатимуть ці заячі вушка Фото hoahoctro 8. Ягоди з такої тарілки будуть ще смачнішими Фото reddit 9. Набір для солі та перцю точно "впишеться" у дизайн вашої кухні Фото pinterest 10. Ви просто уявіть, як буде красиво виглядати ця чашка, коли ви приготуєте білий чи зелений чай Фото harmonikum 11. Здається, цей набір для спецій посварився між собою Фото ba-bamail 12. Ця чашка, мабуть, створена для небажаних гостей Фото falling 13. Цей набір для спецій, певно, наймиліше, що буде на вашій кухні Фото qadin 14. Для справжніх фанатів серіалу "Гра престолів" Фото board 15. Наймиліше горнятко, яке ви тільки бачили Фото harmonikum