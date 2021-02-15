Для когось 10 хвилин нічого не означають, а хтось встигає зробити за цей час безліч справ. Незалежно від того, до якої категорії людей ви належите, періодично, імовірно, у вас буває кепський настрій. Якщо в таких випадках у вас "опускаються руки", глибоко вдихніть і виділіть 10 хвилин для відпочинку.

Ми вам розповімо, що робити в цей час, щоб ваш настрій покращився і ви стали спокійні та розслаблені.

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Лист самому собі

Якщо у вас поганий настрій, вам варто розслабитися і трішки відволіктися. Для цього можна написати лист у майбутнє самому собі. Ви можете писати від руки в блокноті, у нотатках на телефоні, за ноутбуком або у соцмережах. Головне завдання – надихнути себе, розповісти про те, з якими невдачами ви боретеся або чого досягли впродовж останніх днів. Не стримуйте свої емоції та почуття, будьте щирі самі з собою.

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Провітрювання кімнати

Вам ця ідея може здатися дуже банальною, але свіже повітря, справді, здатне покращити настрій. Тому прогуляйтеся декілька хвилин по вулиці, сходіть в магазин або просто провітріть кімнату. Як варіант, можете навіть відчинити вікно, насолоджуватися гарним краєвидом і вдихати повітря на повні груди.

Дихальна гімнастика

Ваш спокій та рівновага залежать навіть від вашого дихання. Тому прості дихальні вправи здатні вас розслабити, налаштувати на спокій і позбавити негативу. Залежно від того, що саме ви хочете отримати після дихальних вправ, знайдіть собі ті, які найбільш вам підійдуть.

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Гучний спів

Будь-який негатив, злість чи агресію можна "викричати". Але мова йде не про те, щоб ви "зривалися" на своїх колегах. Ми говоримо про гучний спів. Якщо у вас є така можливість, поспівайте голосно позитивні пісні. Навіть якщо ви не маєте ні слуху, ні голосу, все одно співайте. Через декілька хвилин ви зрозумієте, як змінився ваш настрій.

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Вирішення складного завдання

Мабуть, у кожного з нас є якась справа, до якої ми ніяк не можемо "добратися". Радимо вам виділяти на вирішення цього завдання по 10 хвилин щоденно. Особливо це доречно робити тоді, коли у вас поганий настрій. Це завдання призведе до того, що ви зможете перемикнутися на іншу так звану "проблему". Через 10 хвилин ваш настрій покращиться, а емоційний стан стабілізується.

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Дзвінок другу

Ми постійно жаліємося на те, що у нас нема часу на спілкування з друзями. Маючи поганий настрій, ви можете швидко його змінити. Для цього варто лише зателефонувати другу, з яким давно не спілкувалися. Ймовірно, у вас будуть якісь спільні приємні спогади або цікаві історії, які зможуть підняти настрій.

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Розібрати електронну пошту

У кожної людини накопичується величезна кількість листів на електронній пошті. Часто "руки не доходять", щоб усе розібрати, посортувати чи видалити. За 10 хвилин вільного часу ви можете зробити не лише корисну справу, а й покращити собі настрій. Такий спосіб покращення настрою сміливо можна вважати "антистресовою справою".

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