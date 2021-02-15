Для кого-то 10 минут ничего не значат, а кто-то успевает сделать за это время множество дел. Независимо от того, до какой категории людей вы относитесь, периодически, вероятно, у вас бывает плохое настроение. Если в таких случаях у вас "опускаются руки", глубоко вдохните и выделите 10 минут для отдыха.

Мы вам расскажем, что делать в это время, чтобы ваше настроение улучшилось и вы стали спокойны и расслаблены.

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Письмо самому себе

Если у вас плохое настроение, вам стоит расслабиться и немного отвлечься. Для этого можно написать письмо в будущее самому себе. Вы можете писать от руки в блокноте, в заметках на телефоне, за ноутбуком или в соцсетях. Главная задача – вдохновить себя, рассказать о том, с какими неудачами вы боретесь или чего достигли за эти дни. Не сдерживайте свои эмоции и чувства, будьте искренни сами с собой.

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Проветривания комнаты

Вам эта идея может показаться очень банальной, но свежий воздух, действительно, способен улучшить настроение. Поэтому прогуляйтесь несколько минут по улице, сходите в магазин или просто проветрите комнату. Как вариант, можете даже открыть окно, наслаждаться красивым видом и вдыхать воздух полной грудью.

Дыхательная гимнастика

Ваше спокойствие и равновесие зависят даже от вашего дыхания. Поэтому простые дыхательные упражнения способны вас расслабить, настроить на покой и лишить негатива. В зависимости от того, что именно вы хотите получить после дыхательных упражнений, найдите себе те, которые наиболее вам подойдут.

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Громкое пение

Любой негатив, злость или агрессию можно "выкричаться". Но речь идет не о том, чтобы вы "срывались" на своих коллегах. Мы говорим о громком пении. Если у вас есть такая возможность, громко пойте положительные песни. Даже если у вас нет ни слуха, ни голоса, все равно пойте. Через несколько минут вы поймете, как изменился ваш настрой.

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Решение сложной задачи

Пожалуй, у каждого из нас есть какое-то дело, к которому мы никак не можем "добраться". Советуем вам выделять на решение этой задачи по 10 минут ежедневно. Особенно это уместно делать тогда, когда у вас плохое настроение. Эта задача приведет к тому, что вы сможете переключиться на другую так называемую "проблему". Через 10 минут ваше настроение улучшится, а эмоциональное состояние стабилизируется.

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Звонок другу

Мы постоянно жалуемся на то, что в нас нет времени на общение с друзьями. Имея плохое настроение, вы можете его изменить. Для этого стоит лишь позвонить другу, с которым давно не общались. Вероятно, у вас будут какие-то общие приятные воспоминания или интересные истории, которые смогут поднять настроение.

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Разобрать электронную почту

У каждого человека накапливается огромное количество писем в электронной почте. Часто "руки не доходят", чтобы все разобрать, рассортировать или удалить. За 10 минут свободного времени вы можете сделать не только полезное дело, но и улучшить себе настроение. Такой способ улучшения настроения смело можно считать "антистрессовым".

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