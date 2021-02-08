Для багатьох людей понеділок – це найважчий день тижня. Але саме від нього більшою мірою залежить, як пройдуть ваші наступні робочі дні. Тому надзвичайно важливо в понеділок зранку зарядитися позитивом, налаштуватися на плідну роботу і розпочати справи в гарному самопочутті.

Джерело: 24 канал

Якщо ви не знаєте, як зробити так, щоб понеділок не викликав у вас негативні емоції, а початок тижня був успішним – скористайтеся нашими порадами.

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Ваше ставлення до понеділка повинно формуватися виключно на ваших емоціях. Не варто піддаватися масовим стереотипним негативним емоціям.

Класні вихідні

Якщо кожного понеділка вам надзвичайно важко прокинутися зранку, то на вихідних ви повинні подбати про те, щоб ви достатньо поспали. В ідеалі варто не надто пізно лягати в суботу та неділю, щоб на наступний день ви гарно себе почували навіть якщо не поспите до обіду.

Окрім цього, у вихідні не варто увесь час сидіти вдома. Краще зробіть їх насиченими. Проведіть час з друзями та рідними, витрачайте енергію і заряджайтеся позитивом. Це вам допоможе швидко заснути ввечері.

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Адаптація

Якщо ви вирішили кардинально змінити своє ставлення до понеділка, не радимо робити це різко й одразу. І фізично, і психологічно важко змінювати звички, які у вас є не один місяць чи навіть рік. Поступово змінюйте правила стосовно вихідних і так поетапно проходьте увесь процес адаптації.

Пробудження

Якщо вам важко прокидатися й у вас зовсім нема настрою зранку, одразу після звуку будильника відкиньте негативні думки. Ваше пробудження повинно бути легким та позитивним. Від цього залежатиме увесь день. Навчіться отримувати задоволення від дрібниць.

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Фізична активність

Після дзвінка будильника варто залишитися в ліжку ще хоча б на декілька хвилин. Потягніться, подумайте про щось хороше, а потім вставайте. Зробіть хоча б мінімальну зарядку. Пробудження тіла сприятиме гарному самопочуття.

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Оточіть себе приємними речами та звуками

Ранок повинен починатися так, щоб вам нічого не доставляло дискомфорту. Приємна музика, аромат улюбленої кави чи чаю, смачна їжа – усе це зробить понеділок класним. Окрім цього, для миттєвого пробудження корисна ароматерапія. Наприклад, пришвидшує пробудження ефірна олія цитрусових.

Плани

Для того, щоб понеділок був вдалим, потрібно грамотно складати план на цей день. Не додавайте в список надскладні справи, які не мають дедлайнів. Почніть тиждень розмірено та спокійно. Обов'язково у цьому плані має бути пункт щодо відпочинку. Це мають бути справи, які вам приносять задоволення: похід на масаж, прогулянка в парку, зустріч з друзями, прочитання книги тощо.

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