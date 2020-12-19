Іноді буває так, що на вихідні заплановано багато справ, але щось робити ну зовсім не хочеться. Не змушуйте себе виконувати те, що викликатиме у вас негативні емоції. Розслабтеся і дозвольте собі побайдикувати хоча б на вихідних.

Ідеї 24 підготували для вас добірку вагомих причин, які дозволять вам трішки полінуватися на вихідних.

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1. Накопичуйте сили

Після важкого робочого тижня ви заслуговуєте на відпочинок, який допоможе вам розслабитися, накопичити нові ресурси та зарядитися енергією. Нескладені речі у шафі або незаметений килимок нічого трагічного у ваше життя не принесуть. А от емоційне вигорання та фізична втома точно негативно позначаться на вашому майбутньому.

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2. Лінощі як шанс для геніальних ідей

Мабуть, усім знайома ситуація, коли негайно потрібно вирішити якусь проблему. На це витрачається багато сил і часу, а результату нема. Проте згодом, забувши про невирішену проблему, до вас приходять геніальні ідеї щодо її вирішення. Спонтанно, без мозкового штурму чи фізичних виснажень. Використайте вільний час для максимального релаксу. Можливо, у цей час вам у голову прийдуть геніальні ідеї, які згодом ви зможете втілити в життя.

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3. Зберегти здоров'я

Ви впевнені в тому, що одна-дві годинки роботи на вихідних вам не зашкодять? Це не зовсім так. Ваш організм потребує повноцінного відпочинку. За його відсутності у вас погіршиться здоров'я: з'являться психічні розлади, втома, головні болі тощо. Комплексно це може призвести до серйозних наслідків.

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4. Плани на майбутнє

Вихідні створені для того, щоб відпочивати і дозволяти собі лінуватися та нічого не робити. Ви можете "провалятися" два дні в ліжку, читаючи улюблену книгу, переглядаючи фільм чи серіал або просто мріючи про майбутнє. Уявляючи себе в майбутньому, будуючи плани на найближчий місяць, ви можете розслабитися і вдало побудувати стратегію для власного розвитку або раціонально розпланувати усі свої справи на найближчий тиждень.

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5. Надмірний аналіз

Багато свого вільного часу ми аналізуємо і роздумуємо над стосунками інших людей. Це забирає багато нашого вільного часу і в результаті виснажує. Не варто витрачати свою енергію на чужі проблеми. Краще дозвольте собі трішки полінуватися: нічого не робіть і ні про що не думайте.

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