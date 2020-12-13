Коли ми даруємо подарунок, то значення має не лише він, а й те, як ми його задекорували, як вручили і які слова при цьому говорили. Якщо ви вирішили порадувати на новорічні та різдвяні свята своїх рідних смачною випічкою, обов'язково красиво її запакуйте.

Ідеї 24 радять вам використати для цього красиві пакетики, коробочки чи навіть тубуси. Загалом, вмикайте фантазію, не бійтеся експериментувати й даруйте своїм рідним справжні позитивні емоції. А ми вам у цьому допоможемо, адже підготували 10 універсальних ідей для упакування їстівного подарунка.

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1. Крафтовий папір

Це найпоширеніший та найпростіший спосіб красиво запакувати їстівний подарунок. Вам лише знадобиться крафтовий папір і будь-які елементи для декору: стрічки, блискітки, сушені рослини тощо.

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2. Спеціальні подарункові коробки

Можливо, ви не знали, але існують магазини, у яких продають винятково продукцію для упакування подарункової їжі. Саме там можна придбати різні подарункові коробки. Ви можете обрати розмір, колір, спосіб закривання, дизайн тощо.

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3. Форма для випічки десертів

Якщо у вас зовсім нема варіантів, як подарувати печиво красиво та вишукано, скористайтеся формочкою для випічки. Додайте трішки яскравих елементів, перев'яжіть формочку стрічкою і вуаля – найоригінальніше упакування для печива готове.

Фото marthastewart

4. Металева форма для випічки хліба

Нестандартний підхід до розв'язання спонтанної проблеми. Отже, якщо ви не маєте ніяких предметів для створення упакування для печива, візьміть формочку для випічки хліба. Дно застеліть крафтовим папером, викладіть печиво, накрийте кришкою і за бажанням форму перев'яжіть красивою яскравою стрічкою.

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5. Прозорі банки

Це класний варіант для тих, хто приготував не лише смачне, а й апетитне печиво. Завдяки прозорій банці буде видно всі привабливі елементи подарунка. За бажанням банку можна прикрасити стрічкою.

Фото pinterest

6. "Стаканчики" із привабливого подарункового паперу

Запакувати у такий спосіб подарунок – не проблема, а результат виходить вражаючий. Стильно, оригінально, привабливо.

Фото marthastewart

7. Оригінальні коробки

Якщо ви хочете тримати інтригу до кінця і не показувати завчасно подарунок, оберіть закриту коробку у вигляді куба з підвіскою. Це дуже романтично та красиво.

Фото monpacie

8. Коробка для печива з відділами

У випадку, якщо ви спекли декілька видів печива, для упакування подарунка найкраще використати коробку з відділеннями. Так сюрприз виглядатиме дорого та вишукано.

Фото marthastewart

9. Коробка у вигляді тубуса

Оригінальний дизайн упакування допоможе вразити вашого друга наповал. А якщо ваше печиво буде ще й смачним, то такий подарунок претендуватиме на звання "найкращого сюрпризу".

Фото marthastewart

10. Целофанова плівка

Найбюджетніший варіант пакування печива – целофанова плівка. Дизайн простий, але привабливий. Обов'язково використайте привабливу стрічку і приклейте або зав'яжіть бирку з побажаннями.

Фото pinterest