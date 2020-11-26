Офісні працівники – це люди, які увесь свій робочий час проводять у чотирьох стінах, багато працюють і виконують низку важливих обов'язків. Значну частину свого часу вони проводять саме на робочому місці. Тому, обираючи подарунок для працівника офісу, звертайте увагу на те, щоб він був корисним, приніс позитивні емоції і сподобався отримувачу.

Ідеї 24 зробили добірку універсальних подарунків. Дивіться, обирайте, купуйте, радуйте своїх рідних, друзів та колег. Читайте також: 30 універсальних подарунків для тих, хто працює вдома 1. Чашки з милим та оригінальним написом Фото crafta, shop, etsy 2. Речі у стилі "антистрес" Фото t1, vokrugsveta, wow, aliexpress 3. Оригінальна подушка на стілець для комфорту під час сидіння в офісному кріслі Фото amazon 4. Навушники для того, щоб ізолюватися від розмов інших працівників Фото flexjobs 5. Живі рослини, тобто вазони, сукуленти або квіти у горщиках Фото unsplash 6. Контейнер для їжі Фото deztop 7. Захисні окуляри для комп'ютера Фото optika 8. Оригінальна настільна лампа з ємністю для олівців Фото giftopix 9. Органайзер на робочий стіл Фото pinterest Цікаво: Подарунки, яким зрадіє кожен: 15 універсальних ідей 10. "Вічний" календар Фото bigl 11. Рамочка для фото або картини на робочий стіл Фото aliexpress 12. Блокнот-планер Фото mikheyev 13. Поличка для монітора, яку можна зафіксувати і покласти туди візитки, телефон та інші важливі речі Фото amazon 14. Кумедний набір для захисту кабелів від переламування Фото amazon 15. Плед для того, щоб вашому знайомому було комфортно на робочому місці Фото themarker 16. Яскрава серветниця Фото amazon 17. Приваблива баночка з антисептиком Фото homedit 18. Чашка з підігрівом Фото techno 19. Зволожувач повітря у вигляді кактуса Фото amazon 20. Гамак для ніг Фото aliexpress 21. Яскраві ручки у вигляді зелені Фото amazon 22. Килимок для мишки з підігрівом Фото stall 23. Пилосмок для клавіатури Фото aliexpert