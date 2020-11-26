Подарунки для офісних працівників: 23 універсальні ідеї
Офісні працівники – це люди, які увесь свій робочий час проводять у чотирьох стінах, багато працюють і виконують низку важливих обов'язків. Значну частину свого часу вони проводять саме на робочому місці. Тому, обираючи подарунок для працівника офісу, звертайте увагу на те, щоб він був корисним, приніс позитивні емоції і сподобався отримувачу.
Ідеї 24 зробили добірку універсальних подарунків. Дивіться, обирайте, купуйте, радуйте своїх рідних, друзів та колег.
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1. Чашки з милим та оригінальним написом
2. Речі у стилі "антистрес"
3. Оригінальна подушка на стілець для комфорту під час сидіння в офісному кріслі
Фото amazon
4. Навушники для того, щоб ізолюватися від розмов інших працівників
Фото flexjobs
5. Живі рослини, тобто вазони, сукуленти або квіти у горщиках
Фото unsplash
6. Контейнер для їжі
Фото deztop
7. Захисні окуляри для комп'ютера
Фото optika
8. Оригінальна настільна лампа з ємністю для олівців
Фото giftopix
9. Органайзер на робочий стіл
Фото pinterest
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10. "Вічний" календар
Фото bigl
11. Рамочка для фото або картини на робочий стіл
Фото aliexpress
12. Блокнот-планер
Фото mikheyev
13. Поличка для монітора, яку можна зафіксувати і покласти туди візитки, телефон та інші важливі речі
Фото amazon
14. Кумедний набір для захисту кабелів від переламування
Фото amazon
15. Плед для того, щоб вашому знайомому було комфортно на робочому місці
Фото themarker
16. Яскрава серветниця
Фото amazon
17. Приваблива баночка з антисептиком
Фото homedit
18. Чашка з підігрівом
Фото techno
19. Зволожувач повітря у вигляді кактуса
Фото amazon
20. Гамак для ніг
Фото aliexpress
21. Яскраві ручки у вигляді зелені
Фото amazon
22. Килимок для мишки з підігрівом
Фото stall
23. Пилосмок для клавіатури
Фото aliexpert
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