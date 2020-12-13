Когда мы дарим подарок, то значение имеет не только он, но и то, как мы его задекорировали, как вручили и что при этом сказали. Если вы решили порадовать на новогодние и рождественские праздники своих родных вкусной выпечкой, обязательно красиво ее упакуйте.

Идеи 24 советуют вам использовать для этого красивые пакетики, коробочки или даже тубусы. В общем, включайте фантазию, не бойтесь экспериментировать и дарите своим родным настоящие положительные эмоции. А мы вам в этом поможем, ведь подготовили 10 универсальных идей для упаковки съедобного подарка.

Читайте также: Подарки для офисных работников: 23 универсальные идеи

1. Крафтовая бумага

Это самый распространенный и самый простой способ красиво запаковать съедобный подарок. Вам лишь понадобится крафтовая бумага и любые элементы для декора: ленты, блестки, сушеные растения и тому подобное.

Фото kvartblog

2. Специальные подарочные коробки

Возможно, вы не знали, но существуют магазины, в которых продают исключительно продукцию для упаковки подарочной еды. Там можно приобрести различные подарочные коробки. Вы можете выбрать размер, цвет, способ закрывания, дизайн и тому подобное.

Фото musik.pokelag

Интересно: 30 универсальных подарков для тех, кто работает дома

3. Форма для выпечки десертов

Если у вас совсем нет вариантов, как подарить печенье красиво и изысканно, воспользуйтесь формочкой для выпечки. Добавьте немного ярких элементов, перевяжите формочку лентой и вуаля – оригинальная упаковка для печенья готова.

Фото marthastewart

4. Металлическая форма для выпечки хлеба

Нестандартный подход к решению спонтанной проблемы. Итак, если у вас нет никаких предметов для создания упаковки для печенья, возьмите формочку для выпечки хлеба. Дно застелите крафтовой бумагой, выложите печенье, накройте крышкой и по желанию форму перевяжите красивой яркой лентой.

Фото kingarthurbaking

5. Прозрачные банки

Это классный вариант для тех, кто приготовил не только вкусное, но и аппетитное печенье. Благодаря прозрачной банке будет видно все привлекательные элементы подарка. По желанию банку можно украсить лентой.

Фото pinterest

6. "Стаканчики" с привлекательной подарочной бумаги

Упаковать таким образом подарок – не проблема, а результат получается впечатляющий. Стильно, оригинально, привлекательно.

Фото marthastewart

7. Оригинальные коробки

Если вы хотите держать интригу до конца и не показывать заранее подарок, выберите закрытую коробку в виде куба с подвеской. Это очень романтично и красиво.

Фото monpacie

8. Коробка для печенья с отделами

В случае, если вы испекли несколько видов печенья, для упаковки подарка лучше всего использовать коробку с отделениями. Так сюрприз будет выглядеть дорого и изысканно.

Фото marthastewart

9. Коробка в виде тубуса

Оригинальный дизайн упаковки поможет поразить вашего друга наповал. А если ваше печенье будет еще и вкусным, то такой подарок будет претендовать на звание "лучшего сюрприза".

Фото marthastewart

10. Целлофановая пленка

Самый бюджетный вариант упаковки печенья – целлофановая пленка. Дизайн простой, но привлекательный. Обязательно используйте красивую ленту и приклейте или завяжите бирку с пожеланиями.

Фото pinterest