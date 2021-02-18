Забруднений екран монітора – це не естетично, шкідливо і незручно. Здавалося б, такі дрібниці, але вони здатні негативно позначитися на нашому здоров'ї та погіршити настрій.

Якщо ви не маєте можливості купити спеціальні засоби для того, щоб почистити екран ноутбука чи телефона, а також монітора, – скористайтеся порадами, які допоможуть зробити це в домашніх умовах за допомогою підручних засобів.

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Як почистити екран телефона

Екрани усіх смартфонів не лише забруднюються. Дуже часто після тривалого використання на них з'являються потертості. Радимо в таких випадках купувати спеціальні набори для чищення та полірування екранів. Якщо ви такої можливості не маєте, приготуйте подібний розчин в домашніх умовах. Для цього в окремій ємності змішайте навпіл оцет і дистильовану воду. Невелику ганчірку або серветку зволожіть у розчині й протріть екран. Після цього повторіть дії, але уже без використання розчину, тобто витріть екран сухою серветкою.

Якщо ви підручними засобами хочете позбутися потертостей, нанесіть на них зубну пасту однорідної консистенції. Залиште на декілька хвилин, а потім акуратно витріть.

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Як почистити екран ноутбука

Рекомендуємо для витирання екрана використовувати спеціальні серветки та спреї, куплені в магазині. У випадку, якщо вам терміново потрібно витерти екран і можливості придбати усі необхідні для цього речі нема, зробіть це за допомогою підручних засобів.

Перед тим, як витирати екран обов'язково вимкніть техніку, а також зніміть з рук усі прикраси. Далі вам знадобиться фланелева ганчірочка, тобто та, якою можна витирати окуляри. Замість неї можна використати ганчірку з мікрофібри. Якщо плями не зникають, ганчірку можна злегка зволожити у мильному розчині, а потім акуратно витерти усі забруднення.

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Як почистити екран телевізора

Для того, щоб почистити екран телевізора потрібно використовувати м'яку безворсову тканину. В ідеалі це має бути тканина із мікроволокон, іншими словами – мікрофібри.

Якщо плями не відстають, можна зробити розчин з дитячого мила. Зауважте, мило повинно мати нейтральне PH. Зволожуємо ганчірку, позбавляємо її зайвої рідини й акуратно протираємо екран.

Зауважте, телевізор при цьому повинен бути повністю вимкнений з розетки.

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