Загрязненный экран монитора – это не эстетично, вредно и неудобно. Казалось бы, такие мелочи, но они способны негативно сказаться на нашем здоровье и ухудшить настроение.

Если у вас нет возможности купить специальные средства для того, чтобы почистить экран ноутбука или телефона, – воспользуйтесь советами, которые помогут сделать это в домашних условиях с помощью подручных средств.

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Как почистить экран телефона

Экраны всех смартфонов не только загрязняются. Очень часто после длительного использования на них появляются потертости. Советуем в таких случаях покупать специальные наборы для чистки и полировки экранов. Если вы такой возможности не имеете, приготовьте подобный раствор в домашних условиях. Для этого в отдельной емкости смешайте пополам уксус и дистиллированную воду. Небольшую тряпку или салфетку увлажните в растворе и протрите экран. После этого повторите действия, но уже без использования раствора, то есть вытрите экран сухой салфеткой.

Если вы подручными средствами хотите избавиться потертостей, нанесите на них зубную пасту однородной консистенции. Оставьте на несколько минут, а затем аккуратно вытрите.

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Как почистить экран ноутбука

Рекомендуем для вытирания экрана использовать специальные салфетки и спреи, купленные в магазине. В случае, если вам срочно нужно вытереть экран и возможности приобрести все необходимое для этого нет, сделайте это с помощью подручных средств.

Перед тем, как вытирать экран обязательно выключите технику, а также снимите с рук все украшения. Далее вам понадобится фланелевая тряпка, то есть та, которой можно вытирать очки. Вместо нее можно использовать тряпку из микрофибры. Если пятна не исчезают, тряпку можно слегка увлажнить в мыльном растворе, а затем аккуратно вытереть все загрязнения.

Фото matroxdigital

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Как почистить экран телевизора

Для того чтобы почистить экран телевизора, нужно использовать мягкую безворсовую ткань. В идеале это должна быть ткань с микроволокон, иными словами – микрофибры.

Если пятна не отстают, можно сделать раствор из детского мыла. Заметьте, мыло должно иметь нейтральное PH. Увлажняем тряпку, лишаем ее лишней жидкости и аккуратно протираем экран.

Заметьте, телевизор при этом должен быть полностью выключен из розетки.

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