Взимку багато автомобілістів вранці стикаються з льодом на лобовому склі. Доводиться витрачати дорогоцінний час, щоб позбутися від нього. Очистити скло, не завдаючи йому шкоди, від льоду можна за допомогою простих, але ефективних способів.

Більшість авто зберігається не в гаражі, а на вулиці, тому боротьба з нальотом відбувається регулярно протягом морозного періоду. Пощастило тим, у кого авто з вбудованим підігрівом скла. Однак подібна опція доступна не для кожної моделі. Тому ми вам розповімо декілька способів, які допоможуть позбутися крижаного покриву на лобовому склі.

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Обігрів салону

Все більше сучасних автомобілів вже із заводу оснащуються такою корисною функцією як обігрів скла. Може йтися як про підігрівання зони склоочисників, так і усієї площі лобового скла, але у будь-якому випадку це дуже корисна і зручна річ.

Запустіть двигун і включіть обігрів. Поки ви прибираєте з кузова сніг, нитки розжарення зроблять свою справу і якщо не цілком розтоплять лід, то, як мінімум він підтане і видалити його можна буде навіть не скребком, а щіткою.



Фото autopark

Скребок з гумовим лезом

Якість очищення залежить від леза – воно повинно бути гострим і рівним. Краще запастися подвійним скребком: з одного боку розташоване пластикове лезо, а з іншого – зубчаста дробарка для криги. На замітку: очищення лобового скла скребком краще починати з місця, де шар льоду тонкий.



Фото autopark

Хімічний розморожувач

Розморожувач наносять за допомогою розпилювача на скло. Протягом лічених хвилин лід починає танути. Після того як лід перетворився на воду, його легко видалити за допомогою двірників або ганчірки. Такі засоби хороші й тим, що підійдуть для розморожування не тільки лобового скла, а й інших.



Фото autopark

Розморожувач hand-made

Ефективним засобом від замерзлого льоду є вода та спирт (2 частини спирту та 1 частина води), в які для більшої ефективності можна додати краплю звичайного мийного засобу для посуду.



Фото autopark

Запобігти обмерзанню скла

Лобове скло можна накрити шматком тканини, притиснувши її краї дверима. Такий імпровізований чохол буде ефективним засобом проти обмерзання.



Фото autopark

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