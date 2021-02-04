У будь-який момент з вами може стати неприємність, яка, можливо, і не зіпсує життя, але може погано вплинути на настрій. Щоб зробити кожен день кращим, можна використовувати прості, але дуже корисні лайфхаки.

Джерело: 24 канал

Вони стануть в пригоді кожному в найбільш непередбаченій ситуації.

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1. Зручний вузлик на штанах

Такий вузлик допоможе відчувати себе комфортно, якщо ви добре попоїли, але при цьому й зможе надійно фіксувати одяг на талії. Для початку потрібно зав'язувати вузлик на кожному зі шнурків, але не затягувати їх, а залишити вільним. Потім потрібно вільний край шнурка протягнути в отвір вузлика, утворене протилежним шнурком. А після цього одночасно затягнути шнурки в протилежні сторони убік. Вийде вузол, який при натягу вільно відсувається до країв шнурків.



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2. Додатковий захист для проводу

Зарядний пристрій використовується щодня. Тому місце біля роз'єму дуже вразливе і швидше зношується, внутрішні дроти оголюються і підвищується ризик повного припинення роботи зарядного пристрою. Щоб цього уникнути, можна заздалегідь подбати про збереження проводка біля роз'єму. Для цього потрібно взяти міцний шнурок. Зробити з нього петлю і прикласти до проводу. Потім вільним краєм шнурка потрібно обмотати дріт, починаючи від блоку для розетки в сторону роз'єму для телефону. Потім в краєчок петельки заводимо край і затягуємо, щоб шнурок міцно тримався. Непотрібні краї обрізаємо ножицями.



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3. Ремонт штанів

Дуже часто трапляється так, що джинси швидко протираються. Інша частина одягу зазвичай виглядає як нова, тому джинси шкода викидати. Але й зашити акуратно їх не виходить, тому що шов видно. Але вихід є. Спочатку фіксуємо нитку внизу дірки, робимо стібок вгору з-під низу, потім переміщаємо голку на інший край дірки та знову робимо стібок вгору з-під низу і так до самого верху дірки. Потім просто все затягуємо та фіксуємо.



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4. Надійний пластир

Щоб пластир добре тримався, іноді не досить його просто акуратно приклеїти. Зробіть невеликі розрізи від країв пластиру до його середини. Потім зніміть захисну плівку, прикладіть м'яку подушечку до ранки, а далі зафіксуйте пластир, по черзі приклеюючи по одній надрізаній частині.



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5. Зав'язати вузлик без зайвих зусиль

Щоб зробити вузлик на нитці, коли потрібно щось зашити, зазвичай доводиться дуже постаратися. Він або виходить занадто маленьким, або неакуратним, або відразу ж розпускається. Потрібно зафіксувати кінець нитки між пальцем і голкою, а потім намотати на голку пару витків. Потім опустити нитку вниз, а голку витягнути вгору. Вийде дуже акуратний і ідеальний для початку стібків вузлик.



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