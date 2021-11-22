Сучасні смартфони оснащені переважно двома джерелами звуку – це слуховий та поліфонічний динаміки. Якщо ж перший відповідає за спілкування у телефонному режимі, то інший відтворює музику та інші сигнали.

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Що один, що другий можуть втратити якість звуку. Та так, що доводиться збільшувати гучність, аби краще чути співрозмовника. А про хороше відтворення будь-якої мелодії годі й говорити. Найпоширеніша причина цьому – забруднення пилом та брудом сітки динаміка.

Як почистити динамік телефона у домашніх умовах

Звичайною зубною щіткою плавними рухами з помірним натиском очистіть важкодоступні місця усіх динаміків. Змочіть кінець вушної палички у спирті, антисептику чи перекисі водню. Відіжміть тампон, щоб краплі не потрапили у сам динамік. Протріть вологою паличкою отвори, звідки лунає звук з вашого смартфона. Повторіть процес 2 – 3 рази, якщо потрібно, змінюючи палички.

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Динаміки смартфона можна легко почистити самостійно вдома / Фото youtube



Динаміки важливо регулярно чистити / Фото youtube

Що робити, якщо нічого не вийшло?

Не завжди підручними засобами вдається ефективно почистити сітки динаміків. У таких випадках без сервісу не обійтися. Зазвичай процедура очищення коштує недорого. Але, як правило, страждають ті, хто запустив ситуацію. Ось вам ще один привід періодично очищати динаміки самостійно.