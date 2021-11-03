Йдеться про заправку. Отож, щоразу, звертаючи на АЗС, водію-початківцю (та й не лише) треба згадати, з якої сторони бак, аби під'їхати правильно і не облажатися. Але на цьому все не закінчується.

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Вставивши пістолет, виникає одвічне питання: "куди ж подіти кришку від бака?". Багато хто подумки нарікає, мовляв, розробники не продумали цей момент. Але спішимо вас порадувати. Інженери й цю дрібницю взяли до уваги та реалізували у багатьох машинах. Кріпиться кришка на край самого люка бензобака – там зазвичай є спеціальні прорізи.

Звісно, для більшості це, швидше за все, не відкриття, але деякі автовласники й не здогадувалися про це. Тому радимо вам краще оглянути свій автомобіль.

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А тим часом показуємо кілька наочних прикладів:



Honda Civic Ferio RS / Фото drive2



Volkswagen Polo, ліфтбек / Фото vw-clubs



Subaru Forester SH9 / Фото drive2



Ford Fusion / Фото drive2



Volkswagen Polo 2 2020 / Фото vw-club