Современные смартфоны оснащены преимущественно двумя источниками звука – это слуховой и полифонический динамики. Если первый отвечает за общение в телефонном режиме, то другой воспроизводит музыку и другие сигналы.

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Что один, что второй могут потерять качество звука. Да так, что приходится увеличивать громкость, чтобы лучше слышать собеседника. А о хорошем воспроизведении любой мелодии и говорить нечего. Самая распространенная причина – загрязнение пылью и грязью сетки динамика.

Как почистить динамик телефона в домашних условиях

Обычной зубной щеткой плавными движениями с умеренным нажатием очистите труднодоступные места всех динамиков. Смочите конец ушной палочки в спирте, антисептике или перекиси водорода. Отожмите тампон, чтобы капли не попали в сам динамик. Протрите влажной палочкой отверстия, откуда раздается звук из вашего смартфона. Повторите процесс 2 – 3 раза, если нужно, меняя палочки.

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Динамики смартфона можно легко почистить самостоятельно дома / Фото youtube



Динамики важно регулярно чистить / Фото youtube

Что делать, если ничего не вышло?