Зная простые способы очистки чайника от накипи, вы сможете быстро решать распространенную проблему, потратив при этом копейки.
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Как почистить чайник с помощью уксуса
Производители электрочайников не рекомендуют использовать уксус для чистки чайников от накипи. Однако иногда без этого средства просто не обойтись.
Уксус можно использовать для очистки пластиковых, стеклянных или металлических чайников с большим слоем налета.
Через указанное время уксусный раствор сливаем, кипятим чистую воду еще дважды, а затем тщательно ополаскиваем чайник.
С помощью уксуса можно быстро избавиться накипи / Фото Honestdocs
Как избавиться накипи в чайнике с помощью соды
Эмалированные или алюминиевые чайники не стоит мыть или чистить, используя агрессивные кислоты. Поэтому уксус в таком случае не подойдет. Лучше использовать соду.
После этого выливаем все из чайника, кипятим в нем чистую воду и тщательно ополаскиваем емкость.
С помощью соды можно почистить от накипи эмалированный чайник / Фото Kitchendecorium
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Как почистить чайник с помощью Coca-Cola, Sprite, Fanta
Эти напитки подходят для удаления накипи в обычных чайниках из нержавеющей стали и для электрочайников, а вот для эмалированных и жестяных – с осторожностью.
Для этого способа подойдут любые газированные напитки, в состав которых входит лимонная кислота. В идеале – прозрачные варианты (например, Sprite).
Газированные напитки можно использовать для очистки чайника / Фото Mamamoet