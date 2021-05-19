Зная простые способы очистки чайника от накипи, вы сможете быстро решать распространенную проблему, потратив при этом копейки.

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Как почистить чайник с помощью уксуса

Производители электрочайников не рекомендуют использовать уксус для чистки чайников от накипи. Однако иногда без этого средства просто не обойтись.

Уксус можно использовать для очистки пластиковых, стеклянных или металлических чайников с большим слоем налета.

В чайник наливаем около 500 миллилитров воды и доводим ее до кипения. После этого вливаем в емкость 9% уксус (немножко меньше стакана) или 1-2 столовые ложки уксусной эссенции (70%). Оставляем раствор на один час. В это время периодически проверяем, как проходит процесс отсоединения накипи от стенок чайника. При необходимости слегка проводим по стенкам губкой для мытья посуды.

Через указанное время уксусный раствор сливаем, кипятим чистую воду еще дважды, а затем тщательно ополаскиваем чайник.

С помощью уксуса можно быстро избавиться накипи / Фото Honestdocs

Как избавиться накипи в чайнике с помощью соды

Эмалированные или алюминиевые чайники не стоит мыть или чистить, используя агрессивные кислоты. Поэтому уксус в таком случае не подойдет. Лучше использовать соду.

Сначала в отдельной емкости смешиваем примерно 500 миллилитров воды (ее объем должен полностью покрыть накипь в чайнике) смешиваем с одной столовой ложкой соды. Полученный раствор вливаем в чайник, доводим до кипения и варим на маленьком огне еще в течение 30 минут.

После этого выливаем все из чайника, кипятим в нем чистую воду и тщательно ополаскиваем емкость.

С помощью соды можно почистить от накипи эмалированный чайник / Фото Kitchendecorium

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Как почистить чайник с помощью Coca-Cola, Sprite, Fanta

Эти напитки подходят для удаления накипи в обычных чайниках из нержавеющей стали и для электрочайников, а вот для эмалированных и жестяных – с осторожностью.

Для этого способа подойдут любые газированные напитки, в состав которых входит лимонная кислота. В идеале – прозрачные варианты (например, Sprite).

Сначала выпускаем из напитка газы, затем вливаем жидкость в чайник и доводим до кипения. После этого оставляем до полного остывания. Результат вас приятно удивит, поэтому не забудьте после увиденного тщательно ополоснуть чайник.

Газированные напитки можно использовать для очистки чайника / Фото Mamamoet