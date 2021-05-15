Другу молодість вашим улюбленим речам подарують наші чарівні лайфхаки.

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Неприємний запах одягу

Якщо вам терміново потрібно освіжити джинсові речі, а у вас нема на це часу, просто запакуйте їх у герметичний пакет і відправте в морозильну камеру на декілька годин. Після цього одяг матиме приємний свіжий аромат.

Якщо ваш одяг має неприємний запах, якого ви не можете позбутися тривалий час, сприсніть річ горілкою, а тоді відправте у пральну машинку. Після прання ваш одяг втратить неприємний аромат.

Простий спосіб позбутися неприємного запаху одягу / Фото Sovremennoedomovodstvo

Плями від тонального крему

Для того, щоб вивести плями від тонального крему з одягу, знадобиться піна для гоління. Нанесіть на пляму трішки піни, ретельно розітріть, а потім відправте у пральну машину. Результат вас потішить.

Пінка для гоління – чудовий засіб для виведення плям від тонального крему / Фото Apartmenttherapy

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Розхитані дужки окулярів

Якщо ви часто носите окуляри, то ви точно періодично маєте розхитані дужки. Для того, щоб розв'язати цю проблему, можна використати прозорий лак і укріпити ним маленький болт.

Дешевий спосіб поремонтувати окуляри / Фото Myseldon

Відірваний ґудзик

Досить часто ми потрапляємо у ситуацію, коли нитки на ґудзику ледь-ледь тримаються. Якщо у вас нема можливості пришити ґудзик, просто змастіть на ньому нитки прозорим лаком.

Нитки на ґудзику можна закріпити прозорим лаком / Фото Novate

Брудне й затерте взуття

Для того, щоб з легкістю позбутися плям на замшевому взутті, можна використати паперову пилочку для нігтів. Акуратно та обережно потріть плями й в результаті отримайте чисте взуття на лічені секунди.

У той самий час, якщо вам терміново потрібно позбутися потертостей на лакованому взутті, радимо використати для цього вазелін, нанісши його тонким шаром на поверхню туфель. Його також можна використати для того, щоб розстебнути блискавку на одязі.

Якщо вам потрібно надати ідеальний вигляд пом'ятому взуттю, просто змастіть його зволожувальним кремом чи лосьйоном для тіла.

Пилочка для нігтів допоможе почистити замшеве взуття / Фото Sovkusom