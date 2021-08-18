Як почати займатися спортом новачкам: тренер наочно показав спрощені вправи

18 серпня 2021 , 11:15
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Джерело:

інстаграм Кирила Тороса

Займатися спортом вдома – тренд останнього року. Але що робити тим, хто надумав привести себе в хорошу форму, але взагалі ніколи не тренувався?

Фітнес-тренер Кирило Торос, підготував поради для тих, хто вирішив почати тренуватися, не виходячи з дому. Починати потрібно з легкого, щоб не нашкодити собі і не відбити все бажання. Краще повільно, але впевнено рухатися до мети.

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Сет домашніх вправ для новачків

  • Присідання зі стільця – 3 підходи по 16 повторень;
  • Випади зі стільцем – 3 підходи по 16 повторень;
  • Віджимання від стіни – 3 підходи по 16 повторень;
  • Планка на колінах – 3 підходи по 30 секунд;
Для того, щоб мати заряд енергії на весь день, потрібен ситний та смачний сніданок. Ідеально підійдуть макаронні вироби "Тая", які припадуть вам до душі.

Настанови від тренера

  • Виконуйте вправи одна за одною;
  • Відпочивайте між підходами до повного відновлення дихання і пульсу;
  • Обов'язково виконуйте розминку перед тренуванням і заминку після нього;
  • У перший час робіть акцент на великі групи м'язів (не потрібно тренувати ікри або передпліччя).

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Автор: Назарій Сорока