Фітнес-тренер Кирило Торос, підготував поради для тих, хто вирішив почати тренуватися, не виходячи з дому. Починати потрібно з легкого, щоб не нашкодити собі і не відбити все бажання. Краще повільно, але впевнено рухатися до мети.
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Сет домашніх вправ для новачків
- Присідання зі стільця – 3 підходи по 16 повторень;
- Випади зі стільцем – 3 підходи по 16 повторень;
- Віджимання від стіни – 3 підходи по 16 повторень;
- Планка на колінах – 3 підходи по 30 секунд;
Настанови від тренера
- Виконуйте вправи одна за одною;
- Відпочивайте між підходами до повного відновлення дихання і пульсу;
- Обов'язково виконуйте розминку перед тренуванням і заминку після нього;
- У перший час робіть акцент на великі групи м'язів (не потрібно тренувати ікри або передпліччя).
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