Фітнес-тренер Кирило Торос, підготував поради для тих, хто вирішив почати тренуватися, не виходячи з дому. Починати потрібно з легкого, щоб не нашкодити собі і не відбити все бажання. Краще повільно, але впевнено рухатися до мети.

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Сет домашніх вправ для новачків

Присідання зі стільця – 3 підходи по 16 повторень;

– 3 підходи по 16 повторень; Випади зі стільцем – 3 підходи по 16 повторень;

– 3 підходи по 16 повторень; Віджимання від стіни – 3 підходи по 16 повторень;

– 3 підходи по 16 повторень; Планка на колінах – 3 підходи по 30 секунд;

Для того, щоб мати заряд енергії на весь день, потрібен ситний та смачний сніданок. Ідеально підійдуть макаронні вироби "Тая", які припадуть вам до душі.

Настанови від тренера

Виконуйте вправи одна за одною;

Відпочивайте між підходами до повного відновлення дихання і пульсу;

Обов'язково виконуйте розминку перед тренуванням і заминку після нього;

У перший час робіть акцент на великі групи м'язів (не потрібно тренувати ікри або передпліччя).

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