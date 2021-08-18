Фітнес-тренер Кирило Торос, підготував поради для тих, хто вирішив почати тренуватися, не виходячи з дому. Починати потрібно з легкого, щоб не нашкодити собі і не відбити все бажання. Краще повільно, але впевнено рухатися до мети.

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Сет домашніх вправ для новачків

  • Присідання зі стільця – 3 підходи по 16 повторень;
  • Випади зі стільцем – 3 підходи по 16 повторень;
  • Віджимання від стіни – 3 підходи по 16 повторень;
  • Планка на колінах – 3 підходи по 30 секунд;

Настанови від тренера

  • Виконуйте вправи одна за одною;
  • Відпочивайте між підходами до повного відновлення дихання і пульсу;
  • Обов'язково виконуйте розминку перед тренуванням і заминку після нього;
  • У перший час робіть акцент на великі групи м'язів (не потрібно тренувати ікри або передпліччя).

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