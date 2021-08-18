Фитнесс-тренер Кирилл Торос, подготовил советы для тех, кто решил начать тренироваться, не выходя из дома. Начинать нужно с легкого, чтобы не навредить себе и не отбить все желание. Лучше медленно, но уверенно двигаться к цели.

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Сет домашних упражнений для новичков

Приседания со стула – 3 подхода по 16 повторений;

Выпады со стулом – 3 подхода по 16 повторений;

Отжимания от стены – 3 подхода по 16 повторений;

Планка на коленях – 3 подхода по 30 секунд.

Для того, чтобы иметь заряд энергии на весь день, нужен сытный и вкусный завтрак. Идеально подойдут макаронные изделия "Тая" , которые придутся вам по душе.

Советы от тренера

Выполняйте упражнения одно за другим;

Отдыхайте между подходами до полного восстановления дыхания и пульса;

Обязательно выполняйте разминку перед тренировкой и заминку после нее;

В первое время делайте акцент на большие группы мышц (не нужно тренировать икры или предплечья).