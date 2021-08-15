Час пресу настав! Всі його люблять і всі його хочуть, тож пропонуємо перейти від бажань до дії! Тренер Кирило Торос показав кількахвилинне тренування, завдяки якому навіть найледачіші зможуть отримати омріяні кубики. Гайда займатися разом з Ідеї 24!
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Як прибрати живіт в домашніх умовах 4 вправи на прес
- Повороти корпусу з додатковою вагою у положенні "човник" (можна використати пляшку води, м'яч або інший підходящий предмет);
- Підйом корпусу з додатковою вагою у руках;
- Діагональні скручування з піднятими ногами;
- "Човник" з фіксацією положення у верхній точці.
Короткий гайд з тренування:
- Виконуйте вправи одну за одною;
- Кількість повторень: 16 – 18;
- Кількість підходів: по 3 на кожну вправу;
- Відпочинок між підходами: 30 секунд.
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