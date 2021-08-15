Час пресу настав! Всі його люблять і всі його хочуть, тож пропонуємо перейти від бажань до дії! Тренер Кирило Торос показав кількахвилинне тренування, завдяки якому навіть найледачіші зможуть отримати омріяні кубики. Гайда займатися разом з Ідеї 24!

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Повороти корпусу з додатковою вагою у положенні "човник" (можна використати пляшку води, м'яч або інший підходящий предмет);

Підйом корпусу з додатковою вагою у руках;

Діагональні скручування з піднятими ногами;

"Човник" з фіксацією положення у верхній точці.

Для того, щоб мати заряд енергії на весь день, потрібен ситний та смачний сніданок. Ідеально підійдуть макаронні вироби "Тая", які припадуть вам до душі.

Короткий гайд з тренування:

Виконуйте вправи одну за одною;

Кількість повторень: 16 – 18;

Кількість підходів: по 3 на кожну вправу;

Відпочинок між підходами: 30 секунд.

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Важливо! Обов'язково виконуйте розминку перед тренуванням і заминку після нього. Головне правило для рельєфного пресу – дефіцит калорій!