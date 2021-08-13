Як почати харчуватися правильно: практичні поради від дієтологині

13 серпня 2021 , 15:01
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Джерело:

інстаграм Наталі Макієнко

Усвідомлено перейти на здорове харчування намагаються з різних причин: хтось хоче скинути зайві кілограми, хтось – для хорошого самопочуття. І якщо ви теж надумали "почистити" свій раціон, розповідаємо, з чого почати та як це зробити ефективно.

Важливо розуміти, що правильне харчування – не синонім дієти. Воно передбачає збалансований раціон і чіткі прийоми їжі. Дієтологиня Наталя Макієнко поділилася рекомендаціями, як "безболісно" перейти на такий режим харчування. Тож не чекайте заповітного понеділка або "завтра" і починайте йти до мети уже сьогодні.

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Як "почистити" свій раціон

Продукти, які варто виключити повністю або замінити на альтернативні

  • білий цукор замініть на мед, ферментовані сиропи або кокосовий цукор;
  • білий круглозернистий рис замініть на коричневий або хоча б подовгуватий;
  • замість борошна вищого сорту використовуйте борошно з полби або з коричневого рису;
  • жовті сири замініть на білі свіжі;
  • свинину і субпродукти виключіть з раціону.
  • коктейлі з алкоголем і солодкою газованою водою краще не вживати.
Усім відомо, що харчування має бути якісним. Макаронні вироби "Тая" – це 100% натуральний продукт без будь-яких домішок та барвників. Вони чудово тримають форму і не розварюються, тому сподобаються навіть найвимогливішим поціновувачам макаронів.

Продукти, вживання яких варто скоротити

  • червоне м'ясо;
  • креветки;
  • алкоголь;
  • напої з кофеїном;
  • глютен;
  • гострі спеції (імбир, паприка, чилі, куркума);
  • вершкове масло;
  • баклажани.

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Автор: Назарій Сорока