Як почати харчуватися правильно: практичні поради від дієтологині

15:01

Усвідомлено перейти на здорове харчування намагаються з різних причин: хтось хоче скинути зайві кілограми, хтось – для хорошого самопочуття. І якщо ви теж надумали "почистити" свій раціон, розповідаємо, з чого почати та як це зробити ефективно.