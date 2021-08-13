Важно понимать, что правильное питание – не синоним диеты. Оно предусматривает сбалансированный рацион и четкие приемы пищи. Диетолог Наталья Макиенко поделилась рекомендациями, как "безболезненно" перейти на такой режим питания. Поэтому не ждите заветного понедельника или "завтра" и начинайте идти к цели уже сегодня.

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Как "почистить" свой рацион

Продукты, которые следует исключить полностью или заменить на альтернативные

белый сахар замените на мед, ферментированные сиропы или кокосовый сахар;

белый круглозерный рис замените на коричневый или хотя бы продолговатый;

вместо муки высшего сорта используйте муку с полбы или коричневого риса;

желтые сыры замените на белые свежие;

свинину и субпродукты исключите из рациона.

коктейли с алкоголем и сладкой газированной водой лучше не употреблять.

Всем известно, что питание должно быть качественным. Макаронные изделия "Тая" – это 100% натуральный продукт без каких-либо примесей и красителей. Они прекрасно держат форму и не развариваются, поэтому понравятся даже самым взыскательным ценителям макарон.

Продукты, употребление которых следует сократить

красное мясо;

креветки;

алкоголь;

напитки с кофеином;

глютен;

острые специи (имбирь, паприка, чили, куркума)

сливочное масло;

баклажаны.