Важно понимать, что правильное питание – не синоним диеты. Оно предусматривает сбалансированный рацион и четкие приемы пищи. Диетолог Наталья Макиенко поделилась рекомендациями, как "безболезненно" перейти на такой режим питания. Поэтому не ждите заветного понедельника или "завтра" и начинайте идти к цели уже сегодня.
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Как "почистить" свой рацион
Продукты, которые следует исключить полностью или заменить на альтернативные
- белый сахар замените на мед, ферментированные сиропы или кокосовый сахар;
- белый круглозерный рис замените на коричневый или хотя бы продолговатый;
- вместо муки высшего сорта используйте муку с полбы или коричневого риса;
- желтые сыры замените на белые свежие;
- свинину и субпродукты исключите из рациона.
- коктейли с алкоголем и сладкой газированной водой лучше не употреблять.
Продукты, употребление которых следует сократить
- красное мясо;
- креветки;
- алкоголь;
- напитки с кофеином;
- глютен;
- острые специи (имбирь, паприка, чили, куркума)
- сливочное масло;
- баклажаны.
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