Вони по-різному впливають на організм. Як саме та скільки жирів у популярних продуктах – розповіла блогерка та фітнес-тренерка Aleksa Svarovskyh.
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Скільки жиру на день можна їсти
За словами тренерки, кількість жиру може становити 30% від усієї їжі, яку ви споживаєте протягом дня. З цієї кількості (якщо брати 100%): 10% – насичені жири, 1% – трансжири, 89% – ненасичені жири.
Тобто щоб бути здоровим, потрібно максимізувати кількість ненасичених жирів і мінімізувати насичені,
– пояснила блогерка.
До корисних ненасичених жирів належать:
- насіння;
- горіхи;
- олія;
- авокадо;
- Омега-3 з риби;
- рослинний жир.
У рибі міститься Омега-3 / Фото Pixabay
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До насичених жирів, які підвищують рівень холестерину, відносять продукти тваринного походження та промислову випічку.
Скільки жиру у популярних продуктах
- Круасан – 21 грам жиру на 100 грамів випічки.
- Печиво – 23 грами жиру на 100 грамів продукту.
- Пельмені – 28 грамів жиру на 200 грамів страви (без масла, сметани та ін.).