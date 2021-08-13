Важливо розуміти, що правильне харчування – не синонім дієти. Воно передбачає збалансований раціон і чіткі прийоми їжі. Дієтологиня Наталя Макієнко поділилася рекомендаціями, як "безболісно" перейти на такий режим харчування. Тож не чекайте заповітного понеділка або "завтра" і починайте йти до мети уже сьогодні.
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Як "почистити" свій раціон
Продукти, які варто виключити повністю або замінити на альтернативні
- білий цукор замініть на мед, ферментовані сиропи або кокосовий цукор;
- білий круглозернистий рис замініть на коричневий або хоча б подовгуватий;
- замість борошна вищого сорту використовуйте борошно з полби або з коричневого рису;
- жовті сири замініть на білі свіжі;
- свинину і субпродукти виключіть з раціону.
- коктейлі з алкоголем і солодкою газованою водою краще не вживати.
Продукти, вживання яких варто скоротити
- червоне м'ясо;
- креветки;
- алкоголь;
- напої з кофеїном;
- глютен;
- гострі спеції (імбир, паприка, чилі, куркума);
- вершкове масло;
- баклажани.
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