Знайти додаткове джерело доходу в умовах карантину досить складно. Особливо це здається неможливим для жінок в декреті. У них обмежена кількість вільного часу, немає можливості працювати в офісі (принаймні увесь день), а також є маленький помічник, який, як правило, вимагає постійної уваги.

Ідеї 24 зробили для вас добірку реальних варіантів додаткового заробітку. Важливо для цього мати бажання і впевненість у тому, що все вдасться.

Читайте також: 20 речей, які ви повинні купити, коли розбагатієте

Робота за фахом

Якщо жінка до народження дитини працювала за фахом, то таким чином знайти підробіток найлегше. Працюючи перукарем, стилістом, візажистом, швачкою, масажистом чи манікюрницею, ви уже мали своїх клієнтів. У випадку, якщо вони не звертаються до вас, то ви можете самостійно про себе нагадати і запропонувати свої послуги, приймаючи клієнтів у себе вдома. Найкращий час для роботи тоді, коли дитина спить або перебуває на прогулянці з бабусею чи дідусем.

Майстер манікюру у декретній відпустці може відновлювати свою роботу вдома / Фото salonsuccessacademy

В умовах карантину багато компаній перейшли на дистанційний режим роботи. Це може бути зручно для жінок, які до декрету працювали бухгалтером, юристом, менеджером тощо. Працюючи дистанційно, ви зможете керувати своїм часом так, як вам зручно.

Робота дистанційно дозволяє керувати своїм часом / Фото realmomjobs

Вихователька, вчителька чи викладачка зможе зайнятися репетиторством. Для цього можна подавати свої оголошення на спеціальних онлайн-платформах або навіть у соцмережах. Окрім цього, ви можете стати нянею в іншої працюючої мами. Ви так само будете проводити час зі своєю дитиною, але паралельно піклуватися про іншу.

Навіть в умовах карантину можна проводити заняття / Фото freepik

Цікаво: Як зекономити на покупці потрібних речей: 13 класних товарів "за копійки"

Бізнес-ідеї за хобі

Кулінарія

Якщо ви маєте хист до приготування різних смаколиків, то цей варіант для вас ідеальний. По-перше, можна готувати комплексні обіди, робити оголошення в соцмережах і продавати страви для тих, хто все ж працює в офісі. По-друге, можна виготовляти торти чи тістечка на замовлення. По-третє, напередодні Дня святого Миколая, Нового року та Різдва неабиякий попит має імбирне печиво з оригінальним святковим декором.

Випікання імбирного печива – хороший варіант заробітку / Фото foodnetwork

Одяг своїми руками

Речі "хенд-мейд" дорого цінуються, але не вимагають великої кількості вашого часу. Якщо ви вмієте в'язати, радимо вам виготовляти теплі шарфи, рукавички, пледи чи кофти. Речі в такому стилі надзвичайно популярні та модні. Будьте певні, на такий товар точно знайдеться покупець. Особливо класно, якщо раніше ви працювали швачкою. Таким чином, ви зможете створювати оригінальні речі для будь-кого. Якщо ви не знаєте, кому такий одяг пропонувати – починайте шукати клієнтів у своєму оточенні, а потім спрацює "сарафанне" радіо і додаткова реклама на спеціальних майданчиках. Головне – почати.

В'язаний кардиган – трендова річ зимового гардероба / Фото pushok

Бджільництво

Мед зараз користується неабиякою популярністю. Тому ви можете перекупляти натуральний продукт, а потім його фасувати у красиві баночки і формувати класні корисні набори. Повірте, кожен буде радий отримати такий подарунок на Новий рік чи Різдво.

Набори з меду стануть не лише оригінальним, а й корисним подарунком для багатьох / Фото skrynya

Мікрозелень

Такі рослини невибагливі у своєму догляді, тому, маючи вільний час, посійте насіння у будь-які риночки і через два тижні будете мати рослини, які все більше і більше стають популярними. Якщо площа вашого житла дозволяє зайнятися таким масштабно, у вас може з'явитися серйозний замовник.

Вирощування мікрозелені – хороша бізнес-ідея / Фото vseroste

Мило та свічки

Напередодні усіх новорічних свят, у кожної людини виникає проблема з вибором подарунку для рідних. Такі речі, як саморобні аромасвічки та мило, – універсальні. А що, якщо скомпонувати ці два вироби і утворити оригінальний подарунковий набір? Спробуйте. Результат перевершить ваші очікування.

Хіба не привабливе саморобне мило-скраб? / Фото pinterest

Декор

Декоративні елементи мають бути цікавими та нестандартними. Перед тим, як почати займатися продажем таких речей, створіть власну теоретичну базу з виготовлення таких декоративних "елементів". Подумайте над ідеєю з новорічними прикрасами, декорованими горщиками для рослин, "цікавими" ящиками для "дрібних" речей у квартиру, ключницями, вазами тощо.

Нестандартна підвісна ваза сподобається всім любителям стильних "штучок" / Фото pinterest

Букети

Живі квіти – це завжди емоції. Але ми маємо на увазі створення класних "букетів" з фруктів, м'ясних та сирних продуктів, солодощів, а також з додаванням певних напоїв. Ідея не нова, але ви можете вразити оригінальністю та дещо нижчою від "ринкової" ціною.

Оригінальний букет / Фото market

Робота в інтернеті

Якщо раніше ви не працювали з текстами, не маєте уявлення, що таке рерайт чи копірайт, не впевнені в тому, чи перед "а" ставиться кома – не біда. Для вас є варіант інший – адміністрування груп у соцмережах. Усі вимоги залежать від роботодавця. Можливо, вам також доведеться знати певні правила українського правопису, але це не повинно вас лякати. Основним завданням буде наповнення сторінки інформацією, фото, відео тощо.

Працювати дистанційно з малечею абсолютно реально / Фото shoppingpl

Мережеві продажі

Особливих вмінь для такої роботи здебільшого не потрібно. Важливо мати широке коло спілкування, "підвішений язик" і трішечки вміти "зчитувати" людину. Це все важливо для того, щоб підібрати для потенційного покупця потрібний товар. Ви можете працювати на конкретну фірму, а можете самостійно перепродавати товар.

Заробляти можна навіть у декреті / Фото arrestyourdebt