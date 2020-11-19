Мріяти не шкідливо. Саме тому ви точно періодично уявляєте свою ціль, візуалізуєте її на фото чи відео. Хтось щоденно важко працює для кар'єрного росту, хтось мріє про новеньке авто або про мандри по світу, а хтось фанатично відкладає гроші на свій будинок.

Ідеї 24 зробили для вас добірку 20 класних та оригінальних речей, які ви повинні купити, коли станете мільйонером. 1. Ванна на терасі з гарним краєвидом Фото architecturaldigest 2. Домашній кінотеатр на даху Фото pinterest 3. Зручний гамак серед дерев Фото unsplash Читайте також: Класні ідеї для селфі в Instagram, які вам точно сподобаються 4. Панорамні вікна у вітальні Фото pinterest 5. Літній душ з виглядом на мальовничу природу або із прозорою стелею Фото designerdreamhomes 6. Ідеальне джакузі для релаксу Фото obustroeno. Com 7. Поле для мінігольфа Фото teletype Цікаво: 10 незвичних аксесуарів для телефона, які стануть у пригоді в повсякденному житті 8. Справжня ігрова кімната з усіма необхідними ґаджетами Фото gamercamp 9. Домашня бібліотека Фото mansionglobal 10. Оригінальний душ у вигляді водоспаду Фото harmonikum 11. Кухонний стіл у вигляді акваріума Фото lehouse 12. Великі вікна в кухні з виглядом на ліс чи водойму Фото handmadebase 13. Скляна підлога над акваріумом Фото vsviti 14. Дитяча ігрова кімната з виходом у мансарду Фото vsviti 15. Стіни, розписані люмінесцентними фарбами, які світяться Фото vsviti 16. Вічнозелена стіна Фото archidea 17. Оригінальні жалюзі Фото vsviti 18. Ванна у вигляді гамака Фото designstory 19. Кімната для скейтбордингу Фото orangesmile 20. Родинне дерево на стіні Фото albertolamaphotography