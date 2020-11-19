20 речей, які ви повинні купити, коли розбагатієте
Мріяти не шкідливо. Саме тому ви точно періодично уявляєте свою ціль, візуалізуєте її на фото чи відео. Хтось щоденно важко працює для кар'єрного росту, хтось мріє про новеньке авто або про мандри по світу, а хтось фанатично відкладає гроші на свій будинок.
Ідеї 24 зробили для вас добірку 20 класних та оригінальних речей, які ви повинні купити, коли станете мільйонером.
1. Ванна на терасі з гарним краєвидом
Фото architecturaldigest
2. Домашній кінотеатр на даху
Фото pinterest
3. Зручний гамак серед дерев
Фото unsplash
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4. Панорамні вікна у вітальні
Фото pinterest
5. Літній душ з виглядом на мальовничу природу або із прозорою стелею
Фото designerdreamhomes
6. Ідеальне джакузі для релаксу
Фото obustroeno. Com
7. Поле для мінігольфа
Фото teletype
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8. Справжня ігрова кімната з усіма необхідними ґаджетами
Фото gamercamp
9. Домашня бібліотека
Фото mansionglobal
10. Оригінальний душ у вигляді водоспаду
Фото harmonikum
11. Кухонний стіл у вигляді акваріума
Фото lehouse
12. Великі вікна в кухні з виглядом на ліс чи водойму
Фото handmadebase
13. Скляна підлога над акваріумом
Фото vsviti
14. Дитяча ігрова кімната з виходом у мансарду
Фото vsviti
15. Стіни, розписані люмінесцентними фарбами, які світяться
Фото vsviti
16. Вічнозелена стіна
Фото archidea
17. Оригінальні жалюзі
Фото vsviti
18. Ванна у вигляді гамака
Фото designstory
19. Кімната для скейтбордингу
Фото orangesmile
20. Родинне дерево на стіні
Фото albertolamaphotography
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