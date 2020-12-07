Найти дополнительный источник дохода в условиях карантина достаточно сложно. Особенно это кажется невозможным для женщин в декрете. В них ограниченное количество свободного времени, нет возможности работать в офисе (по крайней мере весь день), а также маленький помощник, который, как правило, требует постоянного внимания.

Идеи 24 сделали для вас подборку реальных вариантов дополнительного заработка. Важно для этого иметь желание и уверенность в том, что все получится.

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Работа по специальности

Если женщина до рождения ребенка работала по специальности, то таким образом найти подработку легче. Работая парикмахером, стилистимом, визажистом, швеей, массажистом или мастером маникюра, вы уже имели своих клиентов. В случае, если они не обращаются к вам, то вы можете самостоятельно о себе напомнить и предложить свои услуги, принимая клиентов у себя дома. Лучшее время для работы тогда, когда ребенок спит или находится на прогулке с бабушкой или дедушкой.

Мастер маникюра в декретном отпуске может восстанавливать свою работу дома / Фото salonsuccessacademy

В условиях карантина многие компании перешли на дистанционный режим работы. Это может быть удобно для женщин, которые до декрета работали бухгалтером, юристом, менеджером и тому подобное. Работая дистанционно, вы сможете управлять своим временем так, как вам удобно.

Работа дистанционно позволяет управлять своим временем / Фото realmomjobs

Воспитательница, учительница или преподавательница сможет заняться репетиторством. Для этого можно подавать свои объявления на специальных онлайн-платформах или даже в соцсетях. Кроме этого, вы можете стать няней в другой работающей мамы. Таким образом, вы так же будете проводить время со своим ребенком, но параллельно заботиться о другом.

Даже в условиях карантина можно проводить занятия / Фото freepik

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Бизнес-идеи по хобби

Кулинария

Если вы имеете талант к приготовлению различных сладостей, то этот вариант для вас идеален. Во-первых, можно готовить комплексные обеды, делать объявления в соцсетях и продавать блюда для тех, кто все же работает в офисе. Во-вторых, можно изготавливать торты или пирожные на заказ. В-третьих, накануне Дня святого Николая, Нового года и Рождества большим спросом пользуется имбирное печенье с оригинальным праздничным декором.

Выпечка имбирного печенья – хороший вариант заработка / Фото foodnetwork

Одежда своими руками

Вещи "хенд-мейд" дорого ценятся, но не требуют большого количества вашего времени. Если вы умеете вязать, советуем вам производить теплые шарфы, перчатки, пледы или кофты. Вещи в таком стиле очень популярны и модны. Будьте уверены, на такой товар точно найдется покупатель. Особенно классно, если раньше вы работали швеей. Таким образом, вы сможете создавать оригинальные вещи для любого. Если вы не знаете, кому такую одежду предлагать – начинайте искать клиентов в своем окружении, а затем сработает "сарафанное" радио и дополнительная реклама на специальных площадках. Главное – начать.

Вязаный кардиган –трендовая вещь зимнего гардероба / Фото pushok

Пчеловодство

Мед сейчас пользуется большой популярностью. Поэтому вы можете перепокупать натуральный продукт, а потом его фасовать в красивые баночки и формировать классные полезные наборы. Поверьте, каждый будет рад получить такой подарок на Новый год или Рождество.

Наборы из меда станут не только оригинальным, но и полезным подарком для многих / Фото skrynya

Микрозелень

Такие растения неприхотливы в своем уходе, поэтому, имея свободное время, посейте семена в любые емкости и через две недели будете иметь растения, которые все больше и больше становятся популярными. Если площадь вашего жилья позволяет заняться таким масштабно, у вас может появиться серьезный заказчик.

Выращивание микрозелени – хорошая бизнес-идея / Фото vseroste

Мыло и свечи

Накануне всех новогодних праздников, у каждого человека возникает проблема с выбором подарка для родных. Такие вещи, как самодельные аромасвечи и мыло, – универсальные. А что, если скомпоновать эти два изделия и создать оригинальный подарочный набор? Попробуйте. Результат превзойдет ваши ожидания.

Разве не привлекательное самодельное мыло-скраб? / Фото pinterest

Декор

Декоративные элементы должны быть интересными и нестандартными. Перед тем, как начать заниматься продажей таких вещей, создайте собственную теоретическую базу по изготовлению таких декоративных "элементов". Подумайте на идее с новогодними украшениями, декорированными горшками для растений, "интересными" ящиками для "мелких" вещей в квартиру, ключницами, вазами и тому подобное.

Нестандартная подвесная ваза понравится всем любителям стильных "штучек" / Фото pinterest

Букеты

Живые цветы – это всегда эмоции. Но мы имеем в виду создание классных "букетов" из фруктов, мясных и сырных продуктов, сладостей, а также с добавлением определенных напитков. Идея не новая, но вы можете поразить оригинальностью и несколько ниже "рыночной" ценой.

Оригинальный букет / Фото market

Работа в интернете

Если раньше вы не работали с текстами, не имеете представления, что такое рерайт или копирайт – не беда. Для вас вариант другой – администрирование групп в соцсетях. Все требования зависят от работодателя. Возможно, вам также придется знать определенные правила правописания, но это не должно вас пугать. Основной задачей будет наполнение страницы информацией, фото, видео и тому подобное.

Работать дистанционно с малышами абсолютно реально / Фото shoppingpl

Сетевые продажи

Особых умений для такой работы в основном не нужно. Важно иметь широкий круг общения, "подвешенный язык" и немного уметь "считывать" человека. Это все важно для того, чтобы подобрать для потенциального покупателя нужный товар. Вы можете работать на конкретную фирму, а можете самостоятельно перепродавать товар.

Зарабатывать можно даже в декрете / Фото arrestyourdebt