Як підтягнути внутрішню поверхню стегна: круте відео від майстрині спорту

Внутрішня частина стегна – проблема дуже багатьох дівчат і жінок. Однак все можна виправити.

Для того щоб прийти в форму, знадобляться правильні вправи. Їх показала майстриня спорту України з бодибілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.

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Як підкачати внутрішню частину стегна

За словами Катерини Кононової, слід виконувати інтервальний комплекс.

У нього входить 8 вправ. Кожну з них потрібно виконувати у 2 підходи: 40 секунд працюємо, 20 – відпочиваємо.

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1. Приставний крок;

2. Присідання з киснем;

3. Сумо з протяжкою;

4. Стрибки хрест на хрест;

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Вправи допоможуть бути в ідеальній формі / Фото pinterest

5. Присід захлест;

6. Присід з підйомом на носки;

7. Зведення лежачи хрест на хрест;

8. Діамант.

Як виконувати вправи: дивіться відео