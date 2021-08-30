Готується страва дуже швидко та просто. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Салат з авокадо

Інгредієнти:

  • Авокадо – 1 штука.
  • Огірки – 2 штуки.
  • Помідори – 2 штуки.
  • Шампіньйони – 5 штуки.
  • Листя молодого шпинату – 1/2 пучка.
  • Оливкова олія – 2 столові ложки.
  • Сік лимона – 1 столова ложка.
  • Насіння – 1 столова ложка.

Салат готується швидко та просто / Фото з інстаграму Марини Боржемської

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Як приготувати:

  • Листя шпинату миємо й відрізаємо стебла.
  • Овочі миємо. Огірки нарізаємо кубиками, а гриби (відварені, тушковані або сирі) – половинками.
  • Авокадо очищаємо від шкірки та нарізаємо слайсами.
  • Оливкову олію змішуємо з лимонним соком.
  • На тарілку викладаємо шпинат, огірки, помідори та часточки авокадо.
  • Поливаємо салат заправкою і посипаємо насінням.

Салат готовий! Смачного!

Салат з авокадо – смачний та корисний / Фото Pixabay