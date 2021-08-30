Для того щоб прийти в форму, знадобляться правильні вправи. Їх показала майстриня спорту України з бодибілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.
Цікаво Скільки макаронів з'їдають українці і як обрати якісний продукт
Як підкачати внутрішню частину стегна
За словами Катерини Кононової, слід виконувати інтервальний комплекс.
У нього входить 8 вправ. Кожну з них потрібно виконувати у 2 підходи: 40 секунд працюємо, 20 – відпочиваємо.
1. Приставний крок;
2. Присідання з киснем;
3. Сумо з протяжкою;
4. Стрибки хрест на хрест;
Читайте Харчуйтеся смачно: як приготувати неймовірний салат з авокадо і грибами
Вправи допоможуть бути в ідеальній формі / Фото pinterest
5. Присід захлест;
6. Присід з підйомом на носки;
7. Зведення лежачи хрест на хрест;
8. Діамант.
Як виконувати вправи: дивіться відео