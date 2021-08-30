Для того чтобы прийти в форму, потребуются правильные упражнения. Их показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпион Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова.
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По словам Екатерины Кононовой, следует выполнять интервальный комплекс.
В него входит 8 упражнений. Каждое из них нужно выполнять в 2 подхода: 40 секунд работаем, 20 – отдыхаем.
1. Приставной шаг;
2. Приседание с касанием;
3. Сумо с протяжкой;
4. Прыжки крест на крест;
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Упражнения помогут быть в идеальной форме / Фото pinterest
5. Присед захлест;
6. Присед с подъемом на носки;
7. Сведение лежа крест на крест;
8. Диамант.
Как выполнять упражнения: смотрите видео