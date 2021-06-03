Це простий процес, але потребує точності й зосередженості. Знаючи такий класний лайфхак, ви за декілька хвилин самостійно зробите ключ, ідентичний оригінальну.

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Для виготовлення ключа з підручних засобів знадобляться:

оригінал ключа,

клейка стрічка або скотч,

запальничка,

кришка з консервної банки,

ножиці для різання металу або звичайні гострі ножиці.

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Усього за декілька етапів ви зможете виготовити ключ з підручних матеріалів:

Спочатку нагріваємо оригінальний ключ на вогні й коли він почорніє відкладаємо, поки не охолоне. Після цього до тонкої клейкої стрічки або скотчу прикладаємо ключ так, щоб на стрічці залишився точний чорний слід від оригінального ключа. Акуратно відклеюємо стрічку, а потім прикладаємо її до кришки консервної банки. Спеціальними або звичайними гострими ножицями максимально точно вирізаємо з металевої кришки ключ відповідно до візерунка на стрічці. Ну от і все! Ключ готовий.

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Такий варіант ключа не радимо використовувати часто, адже в результаті можна зламати сам замок. Проте у непередбачуваних ситуаціях такий лайфхак вас зможе виручити.

Детальніше про те, як зробити ключ з підручних засобів дивіться у відео: