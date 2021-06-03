Це простий процес, але потребує точності й зосередженості. Знаючи такий класний лайфхак, ви за декілька хвилин самостійно зробите ключ, ідентичний оригінальну.
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Для виготовлення ключа з підручних засобів знадобляться:
- оригінал ключа,
- клейка стрічка або скотч,
- запальничка,
- кришка з консервної банки,
- ножиці для різання металу або звичайні гострі ножиці.
Усього за декілька етапів ви зможете виготовити ключ з підручних матеріалів:
- Спочатку нагріваємо оригінальний ключ на вогні й коли він почорніє відкладаємо, поки не охолоне.
- Після цього до тонкої клейкої стрічки або скотчу прикладаємо ключ так, щоб на стрічці залишився точний чорний слід від оригінального ключа.
- Акуратно відклеюємо стрічку, а потім прикладаємо її до кришки консервної банки.
- Спеціальними або звичайними гострими ножицями максимально точно вирізаємо з металевої кришки ключ відповідно до візерунка на стрічці.
- Ну от і все! Ключ готовий.
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Такий варіант ключа не радимо використовувати часто, адже в результаті можна зламати сам замок. Проте у непередбачуваних ситуаціях такий лайфхак вас зможе виручити.
Детальніше про те, як зробити ключ з підручних засобів дивіться у відео: