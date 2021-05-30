Так було, поки ви не знали нашого дивовижного лайфхака.
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Вам знадобляться:
- Коктейльна соломинка.
- Степлер.
- Кілька секунд вільного часу.
Послідовність просмикування шнурка
1. Підготуйте всі "інструменти" для розв'язання проблеми. Засуньте шнурок до коктейльної соломинки на 1 – 1,5 сантиметра. Скріпіть скобою степлера шнурок та соломинку так, щоб скоба проколола м'яку тканину, але в жодному разі не пластиковий кінець шнурка.
Скріпіть шнурок та соломинку скобою степлера / Скриншот із youtube
2. Акуратно просувайте соломинку зі шнурком уздовж куліски, поки соломинка повністю не вийде з отвору.
Акуратно просувайте шнурок та соломинку / Скриншот із youtube
3. Зніміть скобу й витягніть кінець шнурка із соломинки.
Обережно зніміть скобу / Скриншот із youtube
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Щоб шнурок і далі залишався в кулісці, зав'яжіть на його кінцях вузлики.
Як просмикувати шнурок в одяг, дивіться на відео: