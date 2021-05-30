Так було, поки ви не знали нашого дивовижного лайфхака.

Читайте також Коли життя підкидує лимони – зроби з них коктейлі з Soplica

Вам знадобляться:

  1. Коктейльна соломинка.
  2. Степлер.
  3. Кілька секунд вільного часу.

Послідовність просмикування шнурка

1. Підготуйте всі "інструменти" для розв'язання проблеми. Засуньте шнурок до коктейльної соломинки на 1 – 1,5 сантиметра. Скріпіть скобою степлера шнурок та соломинку так, щоб скоба проколола м'яку тканину, але в жодному разі не пластиковий кінець шнурка.

Скріпіть шнурок та соломинку скобою степлера / Скриншот із youtube

2. Акуратно просувайте соломинку зі шнурком уздовж куліски, поки соломинка повністю не вийде з отвору.

Акуратно просувайте шнурок та соломинку / Скриншот із youtube

3. Зніміть скобу й витягніть кінець шнурка із соломинки.

Обережно зніміть скобу / Скриншот із youtube

Цікаво Зручно й модно: 10 оригінальних речей зі старих джинсів – вражаючі фото

Щоб шнурок і далі залишався в кулісці, зав'яжіть на його кінцях вузлики.

Як просмикувати шнурок в одяг, дивіться на відео:

 