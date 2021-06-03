Это простой процесс, который требует точности и сосредоточенности. Зная такой классный лайфхак, вы за несколько минут самостоятельно сделаете ключ, идентичный оригинальному.

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Для изготовления ключа из подручных материалов понадобятся:

оригинал ключа,

клейкая лента или скотч,

зажигалка,

крышка из консервной банки,

ножницы для резки металла или обычные острые ножницы.

Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять Zubrowka Rose, тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.

Всего за несколько этапов вы сможете изготовить ключ из подручных средств:

Сначала нагреваем оригинальный ключ на огне и когда он почернеет откладываем, пока не остынет. После этого к тонкой клейкой ленты или скотчу прикладываем ключ так, чтобы на ленте остался точный черный след от оригинального ключа. Аккуратно отклеиваем ленту, а затем прикладываем ее к крышке консервной банки. Специальными или обычными острыми ножницами максимально точно вырезаем из металлической крышки ключ в соответствии с узором на ленте. Ну вот и все! Ключ готов.

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Такой вариант ключа не советуем использовать часто, ведь в результате можно сломать сам замок. Однако в непредвиденных ситуациях такой лайфхак вас сможет выручить.

Подробнее о том, как сделать ключ из подручных средств смотрите в видео: