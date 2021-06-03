Это простой процесс, который требует точности и сосредоточенности. Зная такой классный лайфхак, вы за несколько минут самостоятельно сделаете ключ, идентичный оригинальному.
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Для изготовления ключа из подручных материалов понадобятся:
- оригинал ключа,
- клейкая лента или скотч,
- зажигалка,
- крышка из консервной банки,
- ножницы для резки металла или обычные острые ножницы.
Всего за несколько этапов вы сможете изготовить ключ из подручных средств:
- Сначала нагреваем оригинальный ключ на огне и когда он почернеет откладываем, пока не остынет.
- После этого к тонкой клейкой ленты или скотчу прикладываем ключ так, чтобы на ленте остался точный черный след от оригинального ключа.
- Аккуратно отклеиваем ленту, а затем прикладываем ее к крышке консервной банки.
- Специальными или обычными острыми ножницами максимально точно вырезаем из металлической крышки ключ в соответствии с узором на ленте.
- Ну вот и все! Ключ готов.
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Такой вариант ключа не советуем использовать часто, ведь в результате можно сломать сам замок. Однако в непредвиденных ситуациях такой лайфхак вас сможет выручить.
Подробнее о том, как сделать ключ из подручных средств смотрите в видео: