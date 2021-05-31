"Тарасова Гора" збирає учасників і гостей з усіх куточків України, а також із ближнього зарубіжжя, країн ЄС і навіть із Нового Світу. Напередодні фестивалю 24 канал поспілкувався з його президентом Ашотом Арушановим.

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Читайте далі – і дізнаєтесь, як подолати на мотоциклі 30 тисяч кілометрів, чи відвідують мотофестиваль дівчата й чи став би байкером Кобзар.

2021 року офіційним горілчаним партнером мотофестивалю "Тарасова Гора" стала легендарна Żubrówka, чиїй історії – понад пів тисячоліття. Настоянки Żubrówka містять лише натуральні інгредієнти із самого серця Біловезької Пущі. Żubrówka – це напої, створені природою для тих, хто цінує справжнє.

Ашоте, ви – знаний шанувальник мотоциклів. Чи пам'ятаєте, яким був ваш перший виїзд?

Мріяв їздити на байку з дитинства і знав, що колись це трапиться. Мрія стала реальністю у 30 років, коли придбав свій перший мотоцикл. І саме такий, як собі й уявляв – з високим кермом і підніжками винесеними далеко вперед. Приятель якраз продавав байк – перероблений "Дніпро". Я просто сів і поїхав, наче робив це все життя. Щоправда, наступних два роки постійно щось крутив, руки увесь час були в мастилі.

А яка найдовша ваша подорож на байку?

На сьогодні це проїзд до Владивостока (місто на Далекому Сході (Росія), – 24 канал) і назад. За 70 днів я проїхав 30 тисяч кілометрів.



На мотофестиваль з'їжджаються тисячі байкерів / Фото

Чи не цій тривалій подорожі ми завдячуємо появою міжнародного мотофестивалю "Тарасова Гора"? Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея організувати цей захід.

Спершу я відвідував інші мотозбори: в Одесі, у Криму. А з Каневом мене багато що пов’язує, адже я жив там три роки. Тож у 2002-му покликав туди друзів. А наступного року вони самі почали розпитувати, чи зберемося знову. І я зрозумів: ідею варто розвивати.

Як проходить мотофестиваль "Тарасова Гора": дивіться відео

Офіційної назви захід спочатку не мав, це були просто "Мотошевченківські дні". А 2003 року назву підказала гора, на яку ми піднімалися, завершуючи мотопроїзд. Тоді в нас з’явилися перші гості з інших країн: Польщі, Росії, Білорусі. Так наші щорічні байкерські збори стали міжнародним фестивалем, тоді я й зареєстрував назву..

Скільки людей збиралося на "Тарасову Гору" в докарантинні часи?

Зазвичай це 7 – 8 тисяч, разом із гостями та учасниками, але торік через карантин кількість гостей зменшилась. Сподіваємось, що коли він мине, ми обов'язково дійдемо до позначки в 10 тисяч.



Гості та учасники мотофестивалю / Фото

Мабуть, клопітка справа – організувати подію на таку кількість людей. Скільки часу займає підготовка до неї? І чи залишається час на щось інше?

"Тарасова Гора" припадає на початок літа. Протягом року є ще кілька мотоподій та мотоконференція, яку організовує наша команда. Улітку я відпочиваю, а далі – 9 місяців інтенсивної підготовки. Проте в цей час я також встигаю зніматися в кіно. Кататися та зніматися – це дві речі, які я дуже люблю. (Сміється.)

Як проходить мотофестиваль "Тарасова Гора" саме для вас?

Щороку думаю: "Команда все зробить сама, а я лише походжатиму, як президент". Але все одно завжди нервуюсь, як новачок. Звісно, бувають моменти повного розслаблення. Наприклад, в останній день фестивалю чи після нього, коли до тебе підходять люди й дякують. У цей момент розумієш: твоя справа – недаремна, віддача – є. Словом, разом із хвилюванням приходить і задоволення.



"Тарасова Гора" припадає на початок літа / Фото

Відомо, що ви – офіційний представник Iron Butt в Україні. Розкажіть, будь ласка, детальніше про встановлений цією асоціацією норматив.

Iron Butt – міжнародна мотоциклетна асоціація з головним офісом у Чикаго. Якщо ви за добу проїхали на мотоциклі 1 000 миль (тобто не менш ніж 1 600 кілометрів) і це підтверджують фото і чеки з заправок, – ви відправляєте мені заявку на отримання сертифіката Iron Butt. Я перевіряю дані, надсилаю їх до Америки – і незабаром ви отримуєте сертифікат на право називатись Iron Butt – "залізним задом". До сертифікату також додаються нашивки, значки, наліпки та інші приємні байкерські дрібниці. Дехто може спитати: навіщо це все дорослим людям? Просто, щоб знати для себе: "Я це зробив!"

"Тарасова Гора" – найбільша мотоподія в Україні. А які із зарубіжних мотофестивалів вас надихають?

Усі байкери знають про Daytona Bike Week у Флориді. Я там набирався досвіду. Також своїм ходом їздив до Португалії – на Faro de moto festival, якому вже понад 35 років. Такі заходи просто необхідно відвідувати. Окрім того, кілька років тому я був на одному з двох найбільших фестивалів Азії – таїландському Burapa Pattaya Bike Week.



Офіційним горілчаним партнером "Тарасової Гори" став бренд Żubrówka / Фото

Ми переймаємо світовий досвід, застосовуємо його вдома – і прагнемо до кращого. Наш досвід переймають інші фестивалі, щоб досягти ще вищого рівня.

Якщо говорити про закордонні враження, то, наприклад, приїхавши до Дейтона-Біч, ви зустрічаєтеся з неймовірною кількістю братів по духу, тобто по байку. (Усміхається.) За тиждень у різних кінцях Флориди відбувається стільки подій, що ви просто не встигаєте відвідати їх усі.

На Daytona Bike Week збирається до пів мільйона людей! У нас поки що не такий розмах, але ми прагнемо до нього. (Усміхається).

Інтерв’ю проведене за підтримки ТМ Żubrówka, яка є офіційним горілчаним партнером мотофестивалю "Тарасова Гора". Настоянки Żubrówka виготовляють лише з натуральних есенцій з додаванням кришталево чистої води та високоякісних спиртів із добірних пшеничних зерен.