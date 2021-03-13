Якщо так сталося, що ви запланували вечірку, але не встигли до неї підготуватися, – не засмучуйтеся. У вас ще є можливість влаштувати свято для себе та друзів. Але в такій ситуації потрібно діяти швидко, обдумано та без вагань.

Ми вам розповімо, як зробити так, щоб вечірка, підготовлена за короткий проміжок часу сподобалася усім. Але для цього вам потрібно докласти максимум зусиль в останні хвилини підготовки.

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Швидке прибирання

Будь-яка вечірка повинна проходити на території, яка чиста та охайна. Тому дуже важливо зробити хоча б легке прибирання. Якщо вечірка буде відбуватися в приміщенні, поскладайте речі, які всюди розкидані. Їх обов'язково відправте в шафки або покладіть на полиці. Протріть пил, приберіть павутину і заметіть. За бажанням та за потреби помийте підлогу.

Окрім цього, під час прибирання не забувайте про рукомийник та туалет. Там теж має бути чисто. Обов'язково подбайте про наявність мила та туалетного паперу.

Під час підготовки до вечірки потрібно обов'язково поприбирати / Фото Pianetadonne

Їжа та напої

Якщо вам не вдалося підготувати закуски заздалегідь, ви можете замовити їжу з доставкою до місця проведення вечірки. Окрім цього, за бажанням можна зателефонувати друзям і сказати про те, що кожен повинен принести якісь фрукти, сир або напої. Це елементарні правила, яких дотримуються всі, хто йде в гості. Але ви можете встановити умови, зазначивши, що саме повинен принести кожен.

Безпрограшним варіантом буде приготування барбекю або шашликів. Особливо у випадку, якщо вечірка відбувається просто неба. Така атмосфера зближує і створює особливий настрій.

Подбайте про їжу та напої для вечірки / Фото Freepik

Місце, де можна посидіти

Обов'язково подбайте про те, щоб вашим гостям було комфортно сидіти. Мають бути не лише стільці та стіл, а й додаткові пуфи, гамаки, крісла тощо.

Декор

Для того, щоб створити особливу атмосферу, потрібно подбати про декор. Зокрема, можна використовувати гірлянди, оригінальні ліхтарики або навіть свічки. Такі маленькі дрібнички прикрасять місце, де відбуватиметься вечірка.

По можливості використовуйте акуратні подушки, пледи, гамаки тощо.

Декор відіграє важливу роль в оформленні місця для вечірки / Фото Edisons

Сервірування

Ви повинні подбати про те, щоб усі ваші друзі мали не лише чисті, а й красиві прибори. По можливості, красиво засервіруйте стіл, задекоруйте прибори серветками та додатковими елементами.

Якщо такої можливості нема, то у крайньому разі можна використати одноразовий посуд. Але в такому випадку радимо подумати про екологічність використання таких приборів. Обирайте паперові варіанти або подбайте про правильну їх утилізацію після використання.

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Розваги

Не варто забувати про розваги для компанії. Усім має бути весело, тому ви заздалегідь повинні скласти добірку цікавих фільмів та популярних музичних хітів. Якщо ви таких не маєте, просто знайдіть такі добірки в інтернеті й по можливості під час приходу гостей імпровізуйте.

Також радимо замовити з доставкою спеціальні набори для ігор компанією. Крім того, ви можете попросити, щоб деякі запрошені гості взяли ті ігри, які мають у себе вдома.

Ще ви можете пригадати ігри, які не потребують спеціальної підготовки та запропонувати саме такий варіант відпочинку після приходу усіх гостей.

Вигадайте розваги для всіх, хто буде на вечірці / Фото Abc