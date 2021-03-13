Если так случилось, что вы запланировали вечеринку, но не успели к ней подготовиться, – не огорчайтесь. У вас еще есть возможность устроить праздник для себя и друзей. Но в такой ситуации нужно действовать быстро, обдуманно и без колебаний.

Мы вам расскажем, как сделать так, чтобы вечеринка, подготовленная за короткий промежуток времени понравилась всем. Но для этого вам нужно приложить максимум усилий в последние минуты подготовки.

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Быстрая уборка

Любая вечеринка должна проходить на территории, которая чистая и уютная. Поэтому очень важно сделать хотя бы легкую уборку. Если вечеринка будет проходить в помещении, сложите вещи, которые повсюду разбросаны. Их обязательно отправьте в шкафчики или положите на полки. Протрите пыль, уберите паутину и заметите. По желанию и при необходимости помойте пол.

Кроме этого, во время уборки не забывайте о рукомойнике и туалете. Там тоже должно быть чисто. Обязательно позаботьтесь о наличии мыла и туалетной бумаги.

Во время подготовки к вечеринке нужно обязательно убрать / Фото Pianetadonne

Еда и напитки

Если вам не удалось подготовить закуски заранее, вы можете заказать еду с доставкой к месту проведения вечеринки. Кроме этого, по желанию можно позвонить друзьям и сказать о том, что каждый должен принести какие-то фрукты, сыр или напитки. Это элементарные правила, которых придерживаются все, кто идет в гости. Но вы можете установить условия, отметив, что именно должен принести каждый.

Беспроигрышным вариантом будет приготовления барбекю или шашлыков. Особенно в случае, если вечеринка происходит под открытым небом. Такая атмосфера сближает и создает особое настроение.

Позаботьтесь о еде и напитках для вечеринки / Фото Freepik

Место, где можно посидеть

Обязательно позаботьтесь о том, чтобы вашим гостям было комфортно сидеть. Должны быть не только стулья и стол, но и дополнительные пуфы, гамаки, кресла и т. д.

Декор

Для того чтобы создать особую атмосферу, нужно позаботиться о декоре. В частности, можно использовать гирлянды, оригинальные фонарики или даже свечи. Такие маленькие безделушки украсят место, где будет вечеринка.

По возможности используйте аккуратные подушки, пледы, гамаки и тому подобное.

Декор играет важную роль в оформлении места для вечеринки / Фото Edisons

Сервировка

Вы должны позаботиться о том, чтобы все ваши друзья имели не только чистые, но и красивые приборы. По возможности, красиво засервируйте стол, задекорируйте приборы салфетками и дополнительными элементами.

Если такой возможности нет, можно использовать одноразовую посуду. Но в таком случае советуем подумать об экологичности использования таких приборов. Выбирайте бумажные варианты или позаботьтесь о правильной их утилизации после использования.

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Развлечения

Не стоит забывать о развлечениях для компании. Всем должно быть весело, поэтому вы заранее должны составить подборку интересных фильмов и популярных музыкальных хитов. Если вы таких не имеете, просто найдите такие подборки в интернете и по возможности во время прихода гостей импровизируйте.

Также советуем заказать с доставкой специальные наборы для игр компанией. Кроме того, вы можете попросить, чтобы некоторые приглашенные гости взяли те игры, которые имеют у себя дома.

Еще вы можете вспомнить игры, которые не требуют специальной подготовки и предложить именно такой вариант отдыха после прихода всех гостей.

Придумайте развлечения для всех, кто будет на вечеринке / Фото Abc