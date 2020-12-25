До 31 грудня кожен з нас планує зробити безліч справ. Для того, щоб нічого не забути, зробити все розмірено та без метушні, можна скласти список важливих справ. У цьому списку варто зазначити все, що ви маєте встигнути зробити до Нового року.

Ідеї 24 пропонують вам перелік основних завдань, які повинен виконати кожен під час підготовки до Нового року.

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1. Підготувати подарунки

Обирати подарунки для рідних – це справжнє мистецтво. Потрібно заздалегідь скласти список подарунків, придбати їх і красиво запакувати. Не відтягуйте цю справу до 31 грудня, адже потім можете засмутитися через те, що товарів може не виявитися в наявності. Окрім цього, не забудьте придбати подарунок і для себе.

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2. Позбудьтеся мотлоху

Переберіть всі речі в шафах та шухлядах. Те, що не використовуєте віддайте на доброчинність або тим, хто його потребує. Як варіант, спробуйте продати на спеціальних торгових майданчиках.

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3. Прибирання

Заведено вважати, що Новий рік потрібно зустрічати в бездоганній чистоті. Тому напередодні влаштуйте генеральне прибирання: виперіть тюль та штори, протріть пил з усіх поверхонь, пройдіть пилосмоком по килимках тощо.

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4. Святкове меню

Заздалегідь продумайте, які саме страви будете готувати. Відповідно складіть список продуктів, які можна купити заздалегідь. Рекомендуємо приготувати якусь нову страву, яку ще не куштували ні ви, ні ваша сім'я.

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5. Визначитися з подачею

Мало скласти меню, потрібно ще придумати, як зробити так, щоб страва виглядала максимально вишукано та апетитно. Тому продумайте, як презентуватимете кожну страву в період святкування Нового року.

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6. Прикрасити ялинку

Важко уявити Новий рік без ялинки. Добре подумайте, яке святкове дерево краще обрати. Обов'язково порадьтеся з рідними та за бажанням зробіть ялинку своїми руками. Якщо ви обрали класичний варіант ялинки, то обов'язково придбайте нові трендові прикраси.

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7. Святкова атмосфера в будинку

Для того, щоб створити святкову атмосферу в будинку, недостатньо просто прикрасити ялинку. Варто ще подумати про святкові віночки, про декор вікон та стін.

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8. Привітання

Для того, щоб не ніяковіти в новорічну ніч під час проголошення тосту, завчасно складіть привітання. Можете знайти щось цікаве в інтернеті або придумати самостійно.

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9. Новорічне вбрання

Обов'язково визначтеся, що одягнете в новорічну ніч. Радимо купити якийсь новий аксесуар або одяг.

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10. Робочі справи

Не відтягуйте робочі справи на 1 чи 2 січня. Краще вирішіть робочі моменти так, щоб вони вас не турбували під час святкування.

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11. Резервне копіювання інформації

Візьміть за звичку наприкінці кожного року робити резервне копіювання важливої інформації. Чистьте пошту, видаляйте непотрібні фото, сортуйте всі електронні файли.

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12. Розваги

Для того, щоб зустріти Новий рік цікаво та захопливо можна придумати оригінальні ігри та розваги. Увімкніть фантазію, пошукайте в інтернеті цікаві ігри, купіть необхідні елементи для розваг. Це урізноманітнить святкування Нового року.

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13. Підсумки

Підбивати підсумки наприкінці року трохи лячно, але це вкрай необхідно. Кожен з нас має зрозуміти, чого досягнув за останній рік, усвідомити, що не вдалося втілити й що стало на заваді до реалізації певних мрій.

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14. Плани на канікули

Навіть якщо у вас немає дітей, все одно розплануйте проведення новорічних канікул. Складіть список фільмів, які хочете переглянути; місць, які хочете відвідати; ігор, в які хочете пограти.

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15. Цілі на наступний рік

Кожна людина повинна мати цілі. Вони можуть бути маленькі, короткотривалі чи довгострокові. Кожну ціль потрібно візуалізувати: писати на папері, малювати, створювати оригінальні відео або фотоколажі.

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